旅美博士走歪路偷拍少女 法官輕判祝所學回饋社會

自小赴美取得博士學位吳姓男子因返台求職不順涉偷拍少女遭送辦，高雄地院依妨害公務罪輕判3萬。法官體諒他壓力大到罹精神病，暖心祝福他跨出傷痛，將國外所學造福社會。

吳男接受警詢時供稱，因不同意員警叫他跪在地上，所以才會發生拉扯。法官調查時也發現吳男自102年起即因患有思覺失調症持續接受治療，情緒上較易緊張、害怕和激動。

吳男辯護人則指出，吳男自國中畢業即前往國外求學近15年，長期一人獨居，雖有在美國取得著名大學博士學位，但因工作不適應，返台後又面臨入伍及應考面試問題肇生負面情緒、自我封閉及缺乏與他人妥適溝通能力等，甚至連跟父母面對面溝通都有問題。

承審法官認為，吳男從小在國外求學，無法得到親人的愛，還要忍受孤獨及文化衝擊下可能的排斥、歧視，導致其人格成長障礙，著實讓人同情與不捨，因此僅依妨害公務罪輕判罰金新台幣3萬元，全案可上訴。

此外，承審法官也暖心在判決書最後一段寫下，「幾次開庭真心希望被告能到庭訴說心中的苦，卸下長期累積在心中的負擔，拾回對自己、父母與他人的信心。但被告仍為自己所困，不願走出無形的牢籠，除了不捨之外，只能給予更多祝福。」

法官也祝福吳男，能勇敢跨出過去傷痛，把握現在與摯愛的父母、家人相聚時刻，讓現在不再成為未來遺憾，也能早日恢復健康的身心，讓自己在國外所學造福社會，和更多需要幫助的人。

高雄地方法院判決指出，吳男去年2月19日晚間8時多前往三民區一間超商消費時，涉拿手機偷拍2名未成年少女，恰好店內有前來簽到巡邏箱的員警，少女即向員警求助，但吳男不服逃跑，甚至和盤查員警發生拉扯，事後遭依妨害公務罪送辦。高雄地檢署偵結後，將他依妨害公務罪起訴。