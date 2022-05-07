快訊

55歲南韓「威尼斯影后」腦溢血急送醫 搶救2天仍不治

輕症可提早出關！陳時中宣布新制 滿7天不須採檢直接解隔離

旅美博士走歪路偷拍少女 法官輕判祝所學回饋社會

中央社 / 高雄7日電

自小赴美取得博士學位吳姓男子因返台求職不順涉偷拍少女遭送辦，高雄地院依妨害公務罪輕判3萬。法官體諒他壓力大到罹精神病，暖心祝福他跨出傷痛，將國外所學造福社會。

吳男接受警詢時供稱，因不同意員警叫他跪在地上，所以才會發生拉扯。法官調查時也發現吳男自102年起即因患有思覺失調症持續接受治療，情緒上較易緊張、害怕和激動。

吳男辯護人則指出，吳男自國中畢業即前往國外求學近15年，長期一人獨居，雖有在美國取得著名大學博士學位，但因工作不適應，返台後又面臨入伍及應考面試問題肇生負面情緒、自我封閉及缺乏與他人妥適溝通能力等，甚至連跟父母面對面溝通都有問題。

承審法官認為，吳男從小在國外求學，無法得到親人的愛，還要忍受孤獨及文化衝擊下可能的排斥、歧視，導致其人格成長障礙，著實讓人同情與不捨，因此僅依妨害公務罪輕判罰金新台幣3萬元，全案可上訴。

此外，承審法官也暖心在判決書最後一段寫下，「幾次開庭真心希望被告能到庭訴說心中的苦，卸下長期累積在心中的負擔，拾回對自己、父母與他人的信心。但被告仍為自己所困，不願走出無形的牢籠，除了不捨之外，只能給予更多祝福。」

法官也祝福吳男，能勇敢跨出過去傷痛，把握現在與摯愛的父母、家人相聚時刻，讓現在不再成為未來遺憾，也能早日恢復健康的身心，讓自己在國外所學造福社會，和更多需要幫助的人。

高雄地方法院判決指出，吳男去年2月19日晚間8時多前往三民區一間超商消費時，涉拿手機偷拍2名未成年少女，恰好店內有前來簽到巡邏箱的員警，少女即向員警求助，但吳男不服逃跑，甚至和盤查員警發生拉扯，事後遭依妨害公務罪送辦。高雄地檢署偵結後，將他依妨害公務罪起訴。

妨害公務 父母 偷拍

延伸閱讀

印度少女赴警局報案自己被輪流性侵 指控再遭警官性侵

高雄14歲少女遭母責罵離家 警追170公里台南尋獲

大S婚後近照回春如少女　經紀人證實具俊曄在場曝夫妻甜蜜互動

已婚男曾犯性侵案關16年 又誆少女介紹工作再騙砲

相關新聞

弱勢女遭硬上並非無感知 色老闆一再否認 4年改判8年

台中王姓老闆明知女員工有心智缺陷，載她上山逼幫打手槍、性侵，王落網始終否認，一、二審各被依乘機性交、強制猥褻判4年10月...

拉女童握鳥問「像不像排檔桿」 蛋蛋1顆痣成鐵證判10年

黃姓男子和1名國小6年級女童交往，多次帶到汽車旅館性交，還拉她手摸生殖器問「有沒有像汽車排檔桿」，女童被控制多年身心俱疲...

惡男剪刀抵脖硬上2次 單親媽淚崩：想到小孩才放棄抵抗

台中1名送貨員上網認識單親媽媽，見過幾次面就要求同居被拒絕，竟抓狂持剪刀抵她脖子硬上2次，恐嚇「不配合就死路一條」，女子...

引狼入室 男子泥醉不醒害身旁女友遭酒友性侵

桃園一名劉姓男子前年6月應黃姓友人邀約到對方家喝酒，酒後看黃男泥醉不醒，竟對黃的女友伸狼爪性侵，見對方頑強抵抗仍不罷手，...

已婚男曾犯性侵案關16年 又誆少女介紹工作再騙砲

彰化縣吳姓男子透過手機交友軟體認識一名17歲休學少女，謊稱可以幫少女介紹援交工作，但介紹客人前，他要先面試「試車」（做愛...

變態！噁男威脅少女看他自瀆 逃走就要強暴對方

桃園一名蕭姓男子去年12月某晚當街對未成年少女做出自瀆動作，還告訴對方「給你2萬元，看我打手槍」，又恫稱對方不準離開，否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。