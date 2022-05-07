快訊

快篩視為確診爭議 陳建仁力推1書被起底「作者就是自己」

研究：Omicron並未消滅Delta 未來恐捲土重來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惡男剪刀抵脖硬上2次 單親媽淚崩：想到小孩才放棄抵抗

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名送貨員上網認識單親媽媽，見過幾次面就要求同居被拒絕，竟抓狂持剪刀抵她脖子硬上2次，恐嚇「不配合就死路一條」，女子出庭時聲淚俱下稱「想到要照顧女兒才放棄抵抗」；法院刑事依加重強制性交罪等判男子10年2月，民事判他應給付女子精神撫慰金150萬元，全案確定。

檢警調查，男子2021年3月透過臉書認識女子約出見面，一同逛街、用餐後還陪對方帶小孩到前夫住家，但男子卻趁機奪走她鑰匙，不斷質問要不要和他同居，還亮剪刀作勢剪斷女子包包背帶，甚至強扯她頭髮、勒脖用力往床上丟。

女子全身傷痕累累，男子卻持續拿剪刀抵住她脖子，還恫嚇「要嘛就乖乖配合，要嘛就死路一條」、「你叫誰來我都不怕」，更變本加厲朝她扯掉衣服、褲子性侵，持續恐嚇說「你再反抗就用剪刀刺死你」最終硬上得逞。

但男子執意不願讓她離去，還騎車載往戶政事務所、髮廊、國術館及飲料店，途中女子想跳車，男子卻說「你要離開，我就闖紅燈同歸於盡」，直到女子到醫院上廁所逃離求救才曝光。

審理時，男子否認性侵，辯稱和女子很像男女朋友關係，性交也是你情我願，後來手牽手騎車出門，一起去洗頭髮、吃早餐，否認有持剪刀硬上等。

女子證稱，遭硬上後她嚇到整晚不敢睡，一早又第2度受害，被持剪刀抵著脖子時已經沒力氣反抗，又想到自己還有1個女兒要照顧，最後就放棄掙扎。

法院比對雙方證詞、女子驗傷報告及DNA採證等，不採信男子辯詞，審酌他造成女子身心嚴重受創，犯後否認狡辯，依加重強制性交罪等判他10年2月。

女子再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭侵犯性自主、行動自由，身心受創嚴重，精神痛苦不堪，對男子求償精神撫慰金150萬元；對此，男子沒出庭辯論，也未提出任何書狀聲明。

民事庭認為，女子是單親媽媽，還要扶養小學3年級女兒，審酌男子性侵2次，無視兩性尊嚴，性觀念嚴重偏差、行為惡劣，認為求償金額適當，判他應給付女子150萬元。

男子持剪刀抵著單親媽脖子硬上2次，法院判他10年2月，應賠償對方150萬元。示意圖／ingimage
男子持剪刀抵著單親媽脖子硬上2次，法院判他10年2月，應賠償對方150萬元。示意圖／ingimage

性侵 恐嚇

延伸閱讀

引狼入室 男子泥醉不醒害身旁女友遭酒友性侵

八點檔女星一夜情曝光壓力大到長皮蛇　內疚淚崩眼腫如麵龜

印度少女赴警局報案自己被輪流性侵 指控再遭警官性侵

與女網友摩鐵初見面送貨司機強脫褲硬上 賠50萬獲緩刑

相關新聞

惡男剪刀抵脖硬上2次 單親媽淚崩：想到小孩才放棄抵抗

台中1名送貨員上網認識單親媽媽，見過幾次面就要求同居被拒絕，竟抓狂持剪刀抵她脖子硬上2次，恐嚇「不配合就死路一條」，女子...

拉女童握鳥問「像不像排檔桿」 蛋蛋1顆痣成鐵證判10年

黃姓男子和1名國小6年級女童交往，多次帶到汽車旅館性交，還拉她手摸生殖器問「有沒有像汽車排檔桿」，女童被控制多年身心俱疲...

引狼入室 男子泥醉不醒害身旁女友遭酒友性侵

桃園一名劉姓男子前年6月應黃姓友人邀約到對方家喝酒，酒後看黃男泥醉不醒，竟對黃的女友伸狼爪性侵，見對方頑強抵抗仍不罷手，...

已婚男曾犯性侵案關16年 又誆少女介紹工作再騙砲

彰化縣吳姓男子透過手機交友軟體認識一名17歲休學少女，謊稱可以幫少女介紹援交工作，但介紹客人前，他要先面試「試車」（做愛...

變態！噁男威脅少女看他自瀆 逃走就要強暴對方

桃園一名蕭姓男子去年12月某晚當街對未成年少女做出自瀆動作，還告訴對方「給你2萬元，看我打手槍」，又恫稱對方不準離開，否...

人妻搭公車送小孩上學 結識司機鬧婚外情纏訟

蔡姓女子因搭公車送小孩子上學，結識交往已婚謝姓公車司機，雙方曾發生性關係，事後蔡女告謝男性侵，謝男憤而毆打蔡女，恐嚇蔡女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。