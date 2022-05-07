惡男剪刀抵脖硬上2次 單親媽淚崩：想到小孩才放棄抵抗

台中1名送貨員上網認識單親媽媽，見過幾次面就要求同居被拒絕，竟抓狂持剪刀抵她脖子硬上2次，恐嚇「不配合就死路一條」，女子出庭時聲淚俱下稱「想到要照顧女兒才放棄抵抗」；法院刑事依加重強制性交罪等判男子10年2月，民事判他應給付女子精神撫慰金150萬元，全案確定。

檢警調查，男子2021年3月透過臉書認識女子約出見面，一同逛街、用餐後還陪對方帶小孩到前夫住家，但男子卻趁機奪走她鑰匙，不斷質問要不要和他同居，還亮剪刀作勢剪斷女子包包背帶，甚至強扯她頭髮、勒脖用力往床上丟。

女子全身傷痕累累，男子卻持續拿剪刀抵住她脖子，還恫嚇「要嘛就乖乖配合，要嘛就死路一條」、「你叫誰來我都不怕」，更變本加厲朝她扯掉衣服、褲子性侵，持續恐嚇說「你再反抗就用剪刀刺死你」最終硬上得逞。

但男子執意不願讓她離去，還騎車載往戶政事務所、髮廊、國術館及飲料店，途中女子想跳車，男子卻說「你要離開，我就闖紅燈同歸於盡」，直到女子到醫院上廁所逃離求救才曝光。

審理時，男子否認性侵，辯稱和女子很像男女朋友關係，性交也是你情我願，後來手牽手騎車出門，一起去洗頭髮、吃早餐，否認有持剪刀硬上等。

女子證稱，遭硬上後她嚇到整晚不敢睡，一早又第2度受害，被持剪刀抵著脖子時已經沒力氣反抗，又想到自己還有1個女兒要照顧，最後就放棄掙扎。

法院比對雙方證詞、女子驗傷報告及DNA採證等，不採信男子辯詞，審酌他造成女子身心嚴重受創，犯後否認狡辯，依加重強制性交罪等判他10年2月。

女子再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭侵犯性自主、行動自由，身心受創嚴重，精神痛苦不堪，對男子求償精神撫慰金150萬元；對此，男子沒出庭辯論，也未提出任何書狀聲明。