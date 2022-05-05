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變態！噁男威脅少女看他自瀆 逃走就要強暴對方

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名蕭姓男子去年12月某晚當街對未成年少女做出自瀆動作，還告訴對方「給你2萬元，看我打手槍」，又恫稱對方不準離開，否則就要強暴她，把人嚇到花容失色，自己也被桃園地檢署依恐嚇危安罪起訴。

起訴指出，蕭男 （27歲）去年12月在桃園區龍成二街尋找落單女子犯案，見少女經過，就將手放在胯下，作勢露出生殖器，接著才說出「看我打手槍」、「我會強暴你」等語，因此挨告性騷擾和公然猥褻等罪。

偵訊時，蕭男否認犯行，辯稱自己只是將手放在胯下，但沒有掏出生殖器，實際並無自瀆行為。

檢方調查，蕭男未露出生殖器自瀆，也未趁少女不及防備之際亂摸對方，行為上不構成公然猥褻及性騷擾刑法罪章，但他對少女說「你不要走，你走我會強暴你」等語，使少女心生畏懼，顯有加害情形，涉犯妨害自由罪章的恐嚇危安罪。

蕭姓男子去年底當街調戲未成年少女，雖未構成公然猥褻及性騷擾刑罰罪章，但因為恫稱會強暴對方，被桃園地檢署依恐嚇危安罪起訴。記者陳俊智／攝影
蕭姓男子去年底當街調戲未成年少女，雖未構成公然猥褻及性騷擾刑罰罪章，但因為恫稱會強暴對方，被桃園地檢署依恐嚇危安罪起訴。記者陳俊智／攝影

桃園 猥褻 恐嚇

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