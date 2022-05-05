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人妻搭公車送小孩上學 結識司機鬧婚外情纏訟

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

蔡姓女子因搭公車送小孩子上學，結識交往已婚謝姓公車司機，雙方曾發生性關係，事後蔡女告謝男性侵，謝男憤而毆打蔡女，恐嚇蔡女丈夫及母親，案經審理，士林地院依恐嚇危害安全、傷害罪判謝男10月徒刑、民事部分賠80萬元。

謝男妻子說，2018年4月得知謝男與蔡女聯繫，謝男稱2人只是朋友，承諾不再聯繫，但後續又在通訊軟體中發現2人曖昧對話，蔡女賠償3萬元承諾不再聯繫，2019年1月謝男稱與蔡女並未斷聯，2人還發生性關係，她遂提告求償63萬元。

蔡女說，她因搭公車送小孩上學，2018年1月結識公車司機謝男，謝男在她乘車時贈送唇膏、浴巾、手機殼、項鍊等小物，以「不喜歡被拒絕」要求她收下，並藉此取得她的聯繫方式，還稱「一見鍾情」向她告白。

她同年4月要求謝男保持距離，謝男後續卻說已將2人私情告訴妻子，已導致家庭破裂，要她負責，且妻子哥哥曾加入幫派，若不配合會加以報復。同年5月中旬，謝男要求她外出，她心生畏懼只能配合，後來卻被謝男性侵得逞，事後想離開謝男，謝男就自殘相逼，還曾出手毆打她。

謝男說，他與蔡女交往並發生關係，蔡承諾與丈夫離婚卻未果，他才傳訊息「大家一起死」「我要殺你老公」等。

蔡女提告性侵部分，檢方已不起訴，謝男涉及恐嚇危害安全、傷害罪部分，處10月、民事部分賠80萬；謝妻提告蔡女部分，士林地院依據謝、蔡2人曖昧訊息，認定2人如「熱戀男女」，判蔡女應賠償30萬元。

士林地院。記者李隆揆／攝影
士林地院。記者李隆揆／攝影

恐嚇 性侵

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