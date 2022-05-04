台中1歲童下體挫傷、生殖器發炎疑遭性侵？ 保母：絕對沒有

台中市疑傳出男童遭保母性侵案，男童父親今天出面控訴，1歲10個月大的兒子去年7月委託張姓保母照顧，但今年1月陸續出現異常，今年4月下體有挫傷、生殖器發炎、腫脹，醫院懷疑兒子遭性侵，但保母卻說尿布疹、玩耍造成，憤而報警處理。張姓保母表示，她絕對沒有做出傷害男童的情事，至於家屬質疑男童多次受傷，都有一一向家屬說明清楚，並沒有隱匿、傷害男童。

男童的父親今天下午1時30分在立委何欣純服務處副主任、市議員參選人賴美連陪同下對外控訴這起疑似兒虐案，並說曾多次請社會局訪視，但社會局人員沒去。

賴美連指出，家屬一月就反應，但社會局卻等到報警後才來。台中市社會局說明，涉案保母年資10年，為合法收托，案發後居托中心5次訪視。由於調查結果認定保母違反兒少權法，保母另外收托的3名幼兒，居托中心將積極協助轉介。

社會局表示，家防中心接獲通報後，陪同家屬驗傷並提供法律諮詢服務，經調查，保母違反兒權法依法裁處。此案也啟動性侵害案件調查，相關物證移交檢警偵辦。家長反映曾向居托中心投訴孩子遭不當管教，卻遲遲沒有下文，社會局澄清，並無收到居托中心回報，將要求居托中心說明，若屬實將追究居托中心責任。

男童父親說，兒子是透過台中市政府居家托育服務中心系統找到合法保母，今年一月，陸續發現兒子有躁動、鼻子有瘀青、大腿及臉有不明傷痕，起初覺得可能是兒子活潑好動所致，直到4月19日發現兒子下體紅腫等，就醫才發現事態嚴重報警，但保母卻宣稱是尿布疹、、玩耍造成，要求保母出示家中監視器畫面，對方則宣稱機器故障「沒有錄到」，讓家人氣憤不已。

台中市第二警分局表示，男童父母是在今年4月20日到永興所報案，控訴男童遭到張姓保母施虐，造成1歲9月大的男童，下體有挫傷、包皮龜頭發炎，有虐待、性侵男童之嫌，提出告訴，已報請台中地檢署檢察官指揮，依妨害性自主、違反兒少保護法罪嫌方向偵辦。

第二警分局表示，已完成張姓保母警詢、醫院驗傷、查扣相關監視器畫面等程序，承辦檢察官指示，要再補強相關證據，全案預計今天函送台中地檢署偵辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案分局尚未函送到地檢署，檢察官尚未訊問張姓保母，是否涉嫌違反兒少保護令、妨害性自主，有無強制處分必要，都待後續調查釐清。

台中男童父親今天出面控訴，由張姓保母照顧的1歲10個月大兒子下體有挫傷、生殖器發炎、腫脹，疑遭性侵。張姓保母表示，她絕對沒有做出對男童傷害的情事。記者趙容萱／攝影

台中男童父親今天出面控訴，由張姓保母照顧的1歲10個月大兒子下體有挫傷、生殖器發炎、腫脹，疑遭性侵。張姓保母表示，她絕對沒有做出對男童傷害的情事。記者趙容萱／攝影