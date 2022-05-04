中年男裝幼齒玩交友軟體 騙治療、按摩猥褻性侵3少女

年逾50歲的男子張光智透過交友軟體結交少女，再以治療身體、按摩等理由，撫摸3名少女的胸部、下體並性侵，一、二審依對未成年女子猥褻、性交等罪判張3年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

張2019年5月間透過交友軟體「探探」，認識一名逃家無處可住的國中少女，兩人交換LINE帳號聊天，而他以國高中生的照片作為LINE的顯示頭像，邀約少女見面。

少女見他是中年男子而察覺有異，張還謊稱LINE帳號是兒子所有，讓少女信以為真；張帶少女吃麥當勞，再提供檳榔攤2樓的住處給少女棲身，假借少女身體欠佳、需要治療為由，伸手撫摸胸部和生殖器，再性侵得逞。

張同年月26日帶一名高中少女回檳榔攤，假借按摩為由，替對方按摩手掌，再順勢摸到腋下，對方抬手阻止，他仍強行將手伸入少女內衣，撫摸胸部猥褻。

張同年7月認識離家無處可去的未滿16歲少女，邀約對方到租屋處一起住，再以幫忙訂購笑氣、2000元為代價，要求少女幫忙「打手槍」、口交並發生性關係。

張到案後否認犯行，法院認為，張犯案時是年過50歲的半百男子，卻屢屢頻繁接觸未成年女性，為滿足本身性慾，將少女當作滿足性慾的客體，惡性重大，且犯後沒有悔意，態度惡劣，也從未和受害者達成和解。