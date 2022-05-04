誆騙未成年少女拍猥褻照片 男遭重判7年6月

台中市曾姓男子誆騙要找網拍模特兒，要求未滿18歲少女拍露內衣、內褲甚至裸露的照片，少女拒絕反被威脅照片會被流出，少女畏懼下拍裸露、自慰等影照，因不堪受辱而報警。嘉義地方法院審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例判處曾男有期徒刑7年6月。可上訴。

就讀某高中的未滿18歲的少女經由補習班同學認識曾男，擔任貨車工的曾男有天透過社群軟體向少女佯稱是私人工作室，欲徵求網拍模特兒，經評分可獲得1千到5萬元獎金，少女同意後，拍攝穿著背心、吊帶褲、內衣的自拍照片傳給曾男。

曾男要求脫掉背心、吊帶褲、內衣後再拍傳照片，少女覺得尺度要求越來越大，不願再繼續傳送照片，曾男涉嫌脅迫少女若不繼續配合，已傳送的照片將會依照「銷案程序」，認定為「未完成」案件的作品外流至臉書、IG等社群軟體或網站。

少女心生畏懼下，接續自拍裸露胸部、下體的猥褻照片傳送到曾男帳號，再脅迫少女拍攝自慰的猥褻影片下載供曾男觀覽。少女不甘被曾男予取予求而報警，警方循線於曾男台中市住處將其查獲依法送辦。

法官審酌，被告明知告訴人為未滿18歲的少女，正值身心發展階段，判斷力及自我保護能力未臻成熟，竟為刺激、滿足一己私慾，脅迫告訴人自拍猥褻行為的電子照片、影片，致告訴人心生畏懼，對於告訴人身心發展具有不良影響，並衡酌其否認犯行，尚未與告訴人達成和解，賠償告訴人的損失。