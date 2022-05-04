快訊

「打3劑疫苗、無慢性病」24歲閨密突重症去世 她震驚：生前活蹦亂跳

以篩代隔、快篩陽視同確診…防疫險會賠嗎？產險業說明白

誆騙未成年少女拍猥褻照片 男遭重判7年6月

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

台中市曾姓男子誆騙要找網拍模特兒，要求未滿18歲少女拍露內衣、內褲甚至裸露的照片，少女拒絕反被威脅照片會被流出，少女畏懼下拍裸露、自慰等影照，因不堪受辱而報警。嘉義地方法院審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例判處曾男有期徒刑7年6月。可上訴。

就讀某高中的未滿18歲的少女經由補習班同學認識曾男，擔任貨車工的曾男有天透過社群軟體向少女佯稱是私人工作室，欲徵求網拍模特兒，經評分可獲得1千到5萬元獎金，少女同意後，拍攝穿著背心、吊帶褲、內衣的自拍照片傳給曾男。

曾男要求脫掉背心、吊帶褲、內衣後再拍傳照片，少女覺得尺度要求越來越大，不願再繼續傳送照片，曾男涉嫌脅迫少女若不繼續配合，已傳送的照片將會依照「銷案程序」，認定為「未完成」案件的作品外流至臉書、IG等社群軟體或網站。

少女心生畏懼下，接續自拍裸露胸部、下體的猥褻照片傳送到曾男帳號，再脅迫少女拍攝自慰的猥褻影片下載供曾男觀覽。少女不甘被曾男予取予求而報警，警方循線於曾男台中市住處將其查獲依法送辦。

法官審酌，被告明知告訴人為未滿18歲的少女，正值身心發展階段，判斷力及自我保護能力未臻成熟，竟為刺激、滿足一己私慾，脅迫告訴人自拍猥褻行為的電子照片、影片，致告訴人心生畏懼，對於告訴人身心發展具有不良影響，並衡酌其否認犯行，尚未與告訴人達成和解，賠償告訴人的損失。

其自陳高職畢業的智識程度，未婚，職業為黑手，與父母同住，及其犯罪動機、手段、目的等一切情狀，依違反兒童及少年性剝削防制條例，脅迫使少年製造猥褻行為的電子訊號，處有期徒刑7年6月。可上訴。

涉嫌誆騙未成年少女拍猥褻照片供己觀賞， 男遭嘉義地方法院重判7年6月。圖／本報資料照片
涉嫌誆騙未成年少女拍猥褻照片供己觀賞， 男遭嘉義地方法院重判7年6月。圖／本報資料照片

猥褻 自拍

延伸閱讀

新北大叔遭未成年女友封鎖 假冒友傳訊恐嚇：我當壞人

發毒誓外流「被車撞死」 色男騙到少女裸照要脅吃牢飯

色男公車猛頂女學生 瞎扯勃起障礙、下體才2公分碰不到

商行老闆供少女員工呼麻 趁她暈眩帶至旅館猥褻

相關新聞

誆騙未成年少女拍猥褻照片 男遭重判7年6月

台中市曾姓男子誆騙要找網拍模特兒，要求未滿18歲少女拍露內衣、內褲甚至裸露的照片，少女拒絕反被威脅照片會被流出，少女畏懼...

姨丈藉按摩摸外甥女尿尿的地方 她熱天蓋被子哭著遮羞

4年前一名國中女生獨自待在外婆家，上門拿竹筍的陳姓姨丈假藉幫她按摩，卻撫摸她屁股、胸部和生殖器，女學生反抗，姨丈仍強行掀...

主動分手又反悔 綑綁凌虐再性侵

余姓男子前年主動和女友分手，隔天反悔，綑綁她手腳凌虐毆打，強迫發生性行為，並以女友指紋解鎖登入網路銀行轉帳十萬元。一審依...

最美公園驚見溜鳥俠家長嚇壞 警大海撈針抓到了

屏東復興公園今年拿下台灣景觀大獎環境設施類優質獎，被喻為屏東最美公園，不過上月19日卻有一位家長在臉書爆料，公園出現噁爛...

楊實秋19歲兒「與未成年女友性交」還錄影 賠18萬判緩刑

前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖與未成年高中女生交往，拍攝對方裸露胸部、下體及性交的照片、影片，他認罪，賠償18萬元，台北...

恐怖情人！他反悔分手 竟囚禁痛毆女友逼「最後一砲」

男子余奕麟前年主動和女友分手，隔天卻反悔，懷疑女友早已另結新歡，綑綁女友手腳後凌虐毆打，強迫打「分手砲」，以女友指紋解鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。