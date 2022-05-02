約旅館泡溫泉強暴18歲女網友 還罵「做不到答應啥」

有妨害性自主前科的蘇姓男子結識剛滿18歲的女網友，約對方到新北市土城區一家旅館泡溫泉，卻在房間內性侵對方，並咒罵如果做不到當初就不要隨便答應。被害人事後報警，新北地方法院依強制性交判蘇3年2月徒刑；蘇上訴，辯稱自己與女生交往的經驗不多，又只有大學肄業「不易判斷」，台灣高等法院駁回。

蘇姓男子接棒家中廢五金回收事業，2014年12月間也曾帶一名國中女生到新北市泰山區的摩鐵開房間，當時被依刑法對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判刑2月定讞。

這回新北地檢署起訴指出，蘇姓男子2020年10月9日約甫成年的女網友泡溫泉，期間蘇表示要親吻、性交，但女網友拒絕，蘇恫稱「逼我是不是」、「做不到答應啥潲」、「我都交代下去了」、「已經不想用社會事的方式處理事情了」，並用力拉開門、大力放下東西製造聲響，女網友嚇得不敢反抗。

女網友表示，當時她很害怕，尤其是對方說「我都交代下去了」，很怕是找黑道來處理，才答應發生性行為。

新北地院認為蘇有妨害性自主前科，2019年4月才執行完畢，5年內卻又再犯，屬累犯。新北院批蘇不知悔改、對刑罰反應力薄弱、惡性不輕，考量他在審理期間與被害人達成和解並賠償，判他3年2月徒刑。

對於一審判刑3年2月，蘇不服而上訴。蘇說，相識來往期間他多次表達愛慕追求之意，對方也沒拒絕，還曾同意他親吻當「生日禮物」，並對他說「你有開心就好」，也願意泡溫泉。

蘇說，雖然女方向警方表示她內心不情願、以為是「分開泡湯」，但他和女性交往的經驗很少，又都在家裡忙回收廢五金，不應期待他具備一般社會人士判斷異性言詞所透露不情願的「智識水平」。蘇認為自己情堪憫恕，請求高院減刑。