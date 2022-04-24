女護理師染已婚醫師月收2萬開房 挨告辯：性交次數少

台中市林姓醫師結婚30多年，育有子女，林元配前年發現，丈夫與同院女護理師有染，以「老公」、「老婆」互稱，丈夫每月提供2萬元給護理師花用，林元配提出損害賠償告訴，求償100萬元，被控護理師辯稱，雙方發生性關係次數少，沒有侵害配偶權，而且林要求「讓餘生無憾」，她心軟才當地下情人，台中高分院判護理師得賠15萬元確定。

判決指出，林姓醫師已婚30多年，育有3名子女，林的元配在前年8月8日父親節時發現，丈夫接到一通不知名電話後，堅持外出，且久久未歸，後來林元配登入丈夫的電子信箱、手機查看訊息後，發現丈夫與同院的林姓護理師有不倫戀，雙方已「老公」、「老婆」互稱，頻繁的在LINE打情罵俏，而且丈夫每月還會給護理師2萬元當零用錢。

元配還指控，護理師明知丈夫已婚，還與丈夫交往1年多，數次在住家、汽車旅館等地，發生性關係，行為已經逾越一般男女正常交往，認為林姓女護理師侵害配偶權，求償100萬元。

林姓護理師則辯稱，林姓醫師是在2020年2月初，主動要求加入LINE好友，多次聊天後，對她告白，還說已經離婚，為了孩子才與元配同住一個屋簷下，後來經同事告知後，才知道林仍未離婚，她質問林後，林苦苦哀求，要她當「地下情人」，讓林「此生無憾」，她心軟才同意。

護理師也說，雙方交往不是1年多，僅有8個月，而且有去汽車旅館的發生性關係的次數不多，林給的費用都是自己的零用錢，沒有動到林給元配的家用，是為了減輕她的負擔，林才給錢，另外前年間發生車禍，工作無著落，林元配求償金額過高，請求酌減賠償金。