快訊

影／「我想看到太陽」 烏克蘭馬立波人躲地底2個月畫面曝光

網傳快篩實名制425上路藥局名單 藥師公會：5月才開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

硬上前女友閨蜜...2歲童在旁 色狼判3年8月

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市何姓男子到前女友家拿東西，進門看到前任的女性友人及她2歲兒子在家，色心大起後性侵得逞，事後雙方講定3萬元和解，但他質疑是仙人跳反悔並神隱，因而挨告；法院審酌女子事後曾一度割腕，出庭時忍不住哭泣，且案發時無人立即破門蒐證、要求巨額賠償，排除是仙人跳，依強制性交罪判何男有期徒刑3年8月，可上訴。

檢警調查，何男2020年2月21日晚上6時許前往楊梅區前女友小美（化）家，自行拿鑰匙開門入內，見當時屋內只有小美友人小真（化）及她2歲兒子，竟認有機可趁，將她強行抱住並壓制在床上，不顧小真推拒、閃躲及口頭拒絕，強行撫胸部並脫她褲子，性侵得逞。

小美出庭時證稱，事發當晚小真透過電話告訴自己被強姦，稱「下體很痛」，見面時她看起來也很難受，並要求3萬元和解；何男因已有未婚妻、不願鬧大而同意，但他後來卻失蹤，小美便帶小真去報警驗傷。

何男則否認性侵，辯稱當天是到小美家拿工具，那天是小真主動發生關係，雖答應和解，但事後覺得被設局仙人跳；辯護人也質疑，性侵必有掙扎騷動，案發處隔音極差，小真若呼救會引人注意，但她案發後未先報警求助，而是先經小美打電話給被告，隔天才報案，與常情不符。

法院查，小真事發時有推、閃躲何男，也有口頭拒絕，且她案發後神情痛苦、事後曾割腕輕生，出庭時還哭泣，符合一般性侵受害人反應，考量她審理時還提及「想求救也不可能把兒子丟在那裡」，應是擔心幼子受害而未強烈求援；而若小美、小真設局仙人跳，案發時應於完事前破門蒐證，挾人數優勢逼何男認錯負責並賠償，因此可排除以合意性交設局對的可能性。

法院痛批，何男為滿足一己性慾，不顧小真抗拒性侵得逞，造成難以磨滅陰影及傷害，且全然否認犯行，未積極和解，犯後態度不佳，依強制性交罪判他有期徒刑3年8月。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

桃園市何姓男子硬上前女友的朋友，案發後反控兩人設局仙人跳，但法院仍依強制性交罪判有期徒刑3年8月。示意圖／取自Ingimage
桃園市何姓男子硬上前女友的朋友，案發後反控兩人設局仙人跳，但法院仍依強制性交罪判有期徒刑3年8月。示意圖／取自Ingimage

延伸閱讀

色狼約少女吃飯 補習前帶到訪談室脫褲性侵

10歲女出國比賽玩「大冒險」遭4人性侵 影片曝光傳校方逼驗孕

大膽硬上老闆的女人 他搬出年邁母求情、賠17萬獲緩刑

印度4男被控輪流性侵巨蜥後殺死煮了吃掉 過程全存手機

相關新聞

硬上前女友閨蜜...2歲童在旁 色狼判3年8月

桃園市何姓男子到前女友家拿東西，進門看到前任的女性友人及她2歲兒子在家，色心大起後性侵得逞，事後雙方講定3萬元和解，但他...

網貼徵男友文「我很會吹」爆紅 本尊氣炸提告非我本人

臉書「爆廢公社二館」有網友貼出圖文並茂的「徵男友文」，文中註明「要可以抬起我、要每天陪掛睡，我很會吹」等條件，該篇徵男友...

情侶借警衛室廁所遭偷拍 色狼竟是社區保全員

新北市洪姓男子2年前與女友二人向社區警衛室借廁所，洪男如廁後發現廁所內竟裝設藍芽耳機外型的可錄影監視器，當場報警並查出偷...

人妻傳香豔性感睡衣照給小王 嬌喊：只有你能抓我屁屁

台中陳姓男子和許姓人妻交往互稱「寶貝」、「北逼」，許還傳穿性感睡衣照給他，並稱「只有你能抓我屁屁」，陳也回「找到一個你愛...

國中女學生為跆拳比賽集訓住宿 未料教練變狼人

桃園一名吳姓跆拳道教練2019年間利用比賽集訓住宿機會，摸黑對14歲女學生上下其手，甚至將手伸進內褲，導致對方身心受創嚴...

管它疫情嚴峻養生館照樣經營性交易 警查獲兩家

疫情嚴峻還有養生館「以合法掩護非法」經營色情性交易、可能成為防疫破口。台南市永康警分局日前接獲檢舉轄內永大路及中山南路有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。