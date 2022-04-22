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管它疫情嚴峻養生館照樣經營性交易 警查獲兩家
疫情嚴峻還有養生館「以合法掩護非法」經營色情性交易、可能成為防疫破口。台南市永康警分局日前接獲檢舉轄內永大路及中山南路有養生館從事色情性交易，下午發布「靖黃專案」成果：18日及昨晚查獲這兩家會館提供「半套性交易色情服務」。
警方表示，詢後將2家養生館蘇姓、王姓負責人，依刑法妨害風化罪嫌移送偵辦，另28歲郭姓、30歲曾姓男客及24歲鄧姓、39歲蔡姓小姐則依違反社會秩序維護法裁罰；上述6人都沒有出現發燒等症狀。
警方調查，這兩家養生館手法相同，都以合法掩護非法，標榜純按摩護膚，但實際是以每次1300元價格為客人提供半套性交易服務，店家事後再與女服務生以450元、850元比例拆帳，警方查扣精油、現金等證物。
永康分局長甘炎民表示，為使民眾對治安有感，查察不法色情行業警方絕不手軟，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，將持續嚴厲取締色情；當前疫情嚴峻，不法色情活動容易造成防疫破口，也請業者、從業人員和大眾務必守法，遵守各項防疫規定及保護好自身安全。
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