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嘿咻增強法力可以驅逐嬰靈 3女誤信神棍胡扯遭性侵得逞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣男子歐昆靈謊稱自己有法力消災解厄，以嬰靈、阿嬤今年過世、讓分手情侶復合等理由，強迫友人未成年的前女友、鄰居女童等3人發生性行為得逞，最高法院依強制猥褻、強制性交等罪判歐12年徒刑定讞。

歐2019年3至4月間向李姓友人的前女友佯稱自己有做法改運的能力，可以替人消災解厄，又指女方身後尾隨嬰靈，會危及運勢，將女方帶到旅社，要求脫去褲子，以手指觸碰女方下體得逞。

他2020年2至3月期間也向周姓友人的17歲女友，稱自己有做法改運能力，可以替少女除去家中靈異現象、替少女去世的父親消解惡事，燒金紙溶於水中給少女喝掉，並在身上畫符，要求少女脫光衣服躺在床上，和他發生性行為。

歐得知少女分手後一心想復合，稱在紅線上作法、和他嘿咻增強法力，讓兩人破鏡重圓，讓少女信以為真，多次脫光衣服和歐發生性行為。

歐同年7月誆騙12歲鄰居女童，說女童全家會有劫數，且女童阿嬤今天會死亡，使女童心生畏懼而服從，他將女童帶到某宮廟旁的鐵皮屋頂乘涼區，稱有作法改運需要，以手指性侵得逞。

歐僅坦承強制猥褻，其餘皆否認犯行，供稱他和少女原本是朋友，後來變炮友，每次性行為都是合意性交；少女作證指出，她是真的覺得歐有法力，歐說兩個人要互相加持，「我是因為要作法事才和歐發生性關係」，她覺得自己被騙。

法院認為，歐為滿足一己私慾，漠視他人性自主決定權，屢屢利用鬼神之說對3名被害女子施加心理壓力，而強制性交、猥褻得逞，嚴重侵害被害人權利，造成心理難以抹滅的陰影，且未和被害人達成和解或賠償，一、二審皆依強制猥褻、對未成年人強制性交等罪判刑12年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

猥褻 性行為 未成年

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