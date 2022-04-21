台南警查訪 男客冒汗慌「只有0.3」養生館春色瞬露餡
日前有民眾至市長黃偉哲臉書留言西門路某養生館從事色情交易，經台南市警二分局查訪，昨晚在西門路二段某養生館，發現男客離開時滿頭大汗，神情有異，經埋伏員警上前盤查，他慌張直說「只有0.3、沒有其它了」。這也讓養生館暗藏春色曝了光。
據指出，所謂半套（0.5）指的是女服務生脫光為男客打手槍，不到半套的0.3套，指是女服務生有穿衣服為男客打手槍。
警方調查，該養生館涉嫌雇用女服務生以每小時1000元的價格，招攬客人上門按摩，期間由女服務生以俗稱0.3套的色情按摩與客人從事不法性交易，店家事後再與女服務生再以3：7比例拆帳牟利。
警方現場帶回38歲陳姓男客和42歲越南籍黎姓女服務生調查，並查扣色情按摩精油、現金1000元等證物。全案調查後，將陳、黎女兩人依社會秩序維護法裁罰，各裁罰3000元外，64歲侯姓負責人則依涉妨害風化罪送辦。
警方指出，當前國內疫情嚴峻，確診人數不斷攀升，不法色情活動最容易造成防疫破口，呼籲業者、從業人員和民眾務必守法，遵守各項防疫規定及保護好自身安全外，警方也會持續強力取締色情不法，杜絕防疫破口。
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