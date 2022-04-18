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獸父逞性慾父親節不放過 4度性侵女兒判刑2年2月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市汐止區一名父親涉嫌4度性侵未滿16歲女兒，最後一次性侵就在去年的父親節，他女兒想擺脫狼父，3天後報警求助。士林地方法院依照成年人利用權勢故意對少年性交罪，判他應執行2年2月徒刑。

判決指出，這名狼父在去年6旬某日，在汐止住處，利用女兒害怕他的權勢隱忍曲從，先親吻女兒嘴巴、下體，再用口交、性侵得逞，不料，他食髓知味，又在6月中旬至同年8月8日父親節，用同樣方式性侵女兒3次，共計4次，最後一次性侵就在父親節當天。

他女兒想擺脫狼父糾纏，在父親節後3天報警求助，全案依法送辦、起訴。士林地院審酌，被告身為人父應克盡父職，提供女兒穩妥成長的生活環境，照護其身心健全發長，竟僅因自己的情慾衝動罔顧倫常，利用因父女關係所伴隨的權勢，多次與女兒性交。

對他女兒而言，原本期待他是保護者卻變成加害者，勢必影響未來身心健全與人格發展，雖狼父認罪，女兒選擇不願提告，不想追究、願意原諒，但母親具狀表示無法原諒。

全案依成年人故意對少年犯對受監督、照護之人利用權勢性交罪，共4罪，均累犯，各處他有期徒刑1年，應執行有期徒刑2年2月。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

性侵 父親節

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