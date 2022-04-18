扮女騙2男上床 關燈「走後門13次」判4年6月

桃園市林姓男子假扮年輕女性上交友軟體，以「哥哥」身分載2名男子到住處，要求對方關燈在房間等待，自己再摸黑進房間愛撫、性交，完事後藉故離開，其中一人失身12次渾然不覺，另一人很快察覺有異並報警；法院痛批林逞私欲違反他人意願性交，導致受害人心理受創，犯後還毫無悔意，依強制性交罪判他4年6月，可上訴。

檢警調查，曾因強盜案入獄的林男冒名「林語婕」，上交友軟體結識19歲甲男，並在2020年3月26日晚上邀他回家，自己則假扮「林語婕哥哥」騎車載他回到蘆竹區住處，將安眠藥摻入酒品給他飲用後，要他在房間關燈等待，隨後再以「林語婕」身分進房發生性行為，完事後便藉故離開房間未露面。

檢警查，甲男隔天睡醒時，林男藉口「林語婕」已出門，帶他離開住處；甲男察覺有異，回家發現性器沾到糞便，擔心染病，傳訊質問「林語婕」，對方卻含糊帶過，讓他嚇得就醫驗尿，發現有安眠藥成分後報警。

檢警調查時發現24歲乙男也受害，他在案發前毫無性經驗，被林男以相似手法誘騙，雙方在2020年2月至5月間發生多達12次性關係；乙男堅稱「林語婕」是女性，自己從未懷疑過是和男性發生關係，聊天內容也以情侶相稱。

林男到案坦承邀2男回家，但否認發生性行為，稱與甲男聊一整晚，並沒有發生性行為，也從未與乙男交往或邀約一夜情，過夜都只是聊天。

法院痛批，林男明知甲乙兩人無意與他發生性行為，竟為一己私欲，讓人誤信自己為女性並發生關係，毫不尊重他人性自主意願，造成受害人心理創傷，且犯後始終否認犯行，也未賠償，看不出絲毫悔意。

然法院審酌，林男雖犯強制性交罪13條，但犯罪時間緊密、手段相同，責任非難重複程度較高，認為不宜過度評價以及數罪併罰限制加重，判有期徒刑4年6月；下藥部分，因無足夠證據顯示藥物有影響甲男意願，且藥品是林男就醫取得，無罪。