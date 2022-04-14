酒促女喝茫...同車2軍人又摸又親 伸狼爪遭判刑

范姓、何姓男子在陸軍裝甲第542旅服役期間與部隊同袍相約到快炒店飲酒，席間認識一名酒促小姐後，假意要送酒促女回家，在車上眼見女子喝的爛醉無力反抗，2人竟起色心，范男不僅襲胸摸大腿，甚至掀開女子衣服舔乳頭，何男看了也想要，也對女子摸胸、親吻，酒促女發現車子開往摩鐵，趁隙傳訊給男友求援、開溜報警；新竹地院審理2人犯乘機猥褻罪，分判處8月、11月有期徒刑，可上訴。

判決指出，2020年9月28日陸軍部隊同袍一行人到竹縣一間快炒店用餐喝酒，結識在店內擔任酒促小姐的女子，聚餐結束後主動邀約載女子回家，當晚10時許，由陳姓男子開車，何姓、范姓男子與酒促女則都擠在後座，身穿平口上衣、短裙的女子夾坐在2男中間，慘被上下其手。

女子在事發後證述，當晚下班時因為喝醉了沒辦法騎車，她坐上對方開來車輛後座，坐在左邊的何姓男子把手伸入她內衣內摸胸還有親嘴，右邊的范姓男子也對她伸出魔爪，2人動作持續，她雖想反抗但喝多了沒力氣，注意到車子方向不對後，想辦法求救，直到車子開到汽車旅館房間車庫時，趕緊用LINE傳訊給男友發定位、趁隙跑走。

法官審理相關監視器畫面、檢察官勘驗筆錄、驗傷診斷書與相關被告、證人證詞大致相符，范姓男子也坦承摸胸、舔乳等犯行，至於女子控訴范還有將手伸入內褲內撫摸她的陰部，范只認有摸大腿、沒摸下體，加上相關證人都說沒看到，也未在女子內褲、陰部檢出男性Y染色體DNA，欠缺積極證據，此部分無法認定。

另，何姓男子則稱自己是攙扶女子腰部，在車上並沒有撫摸女子胸部，也未親吻，只有讓女子靠在他的身上時用手摟著女子腰部而已，矢口否認有乘機猥褻犯行，但同在後座的范姓男子、開車的陳姓男子指證歷歷，都有看到何也有摸胸、親吻，法官審理認為與女子說法相符，何男乘機猥褻的事證明確。

法官審理認為，小客車空間狹小，應有1人往前坐在副駕駛座較為舒服，但范男、何男卻刻意要將女子夾坐在後座中間，可見其2人定想占便宜，何男一開始在警詢時也坦承說確實想「吃豆腐」才會在車內摟著女子的腰，范還在車上要他摸女子的胸部等語，足見確實有不良意圖。

法官痛批，范男、何男為滿足自己私慾，竟在空間狹隘小客車內，各自乘機對女子猥褻，侵害女子性自主決定權，毫不尊重甲女意願，且過程非短，造成女子內心受創之程度非輕，尤以何男更否認犯行，毫無反省之意，其既不能知錯改過，當難輕縱。