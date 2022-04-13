網路男蟲一人分飾兩角 高價誘妙齡女子幫口交5次
桃園一名徐姓男子曾因違反兒少性剝削條例判刑，前年出獄後仍不知悔改，一人分飾兩角，開高價騙妙齡女子提供5次口交性服務，還拍影片要對方罵自己母狗，完事就避不見面，還拿影片恐嚇對方，今天被桃園地檢署依恐嚇、詐欺得利等罪起訴。
檢警調查，徐男（43歲）透過臉書找到妙齡女子，他先佯稱自己可媒介男客性交易，只要陪12小時、幫忙口交，就可以拿到7萬元，前年12月12日再以客人身份跟對方約在桃園火車站見面，在旅館待了10個小時，共要對方口交5次，還拿手機拍攝過程，要對方罵自己「臭婊子」、「母狗」等語，完事就避不見面。
女子沒拿到錢，還被徐男恐嚇「你先回家吧，這樣你的男友家人同事才不會收到你的精彩影片禮物」，才驚覺從頭到尾是徐男一人分飾兩角，憤而提告詐欺、恐嚇和強制性交等罪。
偵訊時，徐男起先見2人對話紀錄有坦承犯行，但隨即又改口翻供，辯稱對話內容不完整，也不是正確內容，強調自己沒有恐嚇對方，但由於恐嚇內容與原先性交易議價、討論見面地點及事後付款等談話有連貫性，說法未被採信。
檢方認定徐男行為涉犯詐欺得利和恐嚇危安罪，但他否認強制性交，加上妙齡女子身上無明顯外傷，下體採到的DNA也與他不符，事後也未向任何人求救或提及性侵一事，難認有性侵是事實。檢方認為，如果徐男行為構成強制性交，也與詐欺得利罪行為有想像競合關係，應為起訴效力所及，因此不另做不起訴處分。
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