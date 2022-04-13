噁男硬上女大生稱「想佔有你」 遭求償雙手一攤喊沒錢

台中胡姓男子因朋友讀大學的女兒剛分手，趁友人出國時稱要幫女子開導，前後竟伸手摸胸猥褻、撲上床企圖性侵，對方奮力反抗痛哭才停止，胡竟還稱「我喜歡你，想佔有你」，犯後面臨求償卻雙手一攤稱沒錢；刑事依強制性交未遂等判他2年2月，民事判胡應給付女子30萬元，可上訴。

檢警調查，胡男2019年12月28日得知女子分手心情不佳，假借幫她開導一早9點多約到附近豆漿店吃早餐，趁著聆聽她感情問題時，伸鹹豬手摸她胸部、大腿內側及下體，經對方用手揮開才停止。

後來胡載女子去買感冒藥再回家，一進房門卻將她撲倒強吻，仗著身體優勢用手腳壓著她四肢，還伸手去拉扯她褲子企圖硬上，因女子奮力抵抗哭泣胡才放棄，事後還質問「所以你不想跟我做愛？」女子直言「我不想」，但胡竟稱「對不起，但是我喜歡你，想佔有你」。

刑事部分，法院以胡男為逞私慾，毫不尊重女子身體自主及心理感受，犯後還飾詞狡辯，毫無愧色，造成女子內心創傷，也沒有和解或賠償，依性騷擾罪、強制性交未遂罪等，各判胡有期徒刑4月、1年10月確定。

女子再提起刑事附帶民事損害賠償，主張胡男侵害她身體、貞操權，造成內心極大創傷，也罹患創傷後壓力症候群，對胡求償精神撫慰金60萬元；對此，胡表示對之前所犯遭判刑確定都不爭執，但卻稱「自己沒有工作，負債累累，無力付款」作為抗辯。

民事庭認為，胡侵犯女子部分經刑事判刑確定，且胡對此也不爭執，胡以性騷擾、強制性交未遂侵害對方性自主權，造成女子精神受創應負損害賠償責任。