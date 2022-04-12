男婚前出軌人妻同事遭硬上 不斷被迫發生關係崩潰提告

男人出軌別人妻子，可能是噩夢開始！台灣1名男子與已婚女同事發展肉體關係，男子其後結婚，女方卻不願放手，反而偷取其手機，取得男子的妻子資料作威脅，不斷逼迫男子與他發生性行為，甚至要求上班前到家中性交，又更不斷傳訊息騷擾，威脅他不可與妻子正常互動。女子的丈夫知悉妻子出軌後，又將箭頭指男子，把2人的火辣對話紀錄傳給其妻，意圖破壞夫妻感情。男子最終感到崩潰及提出控告，最終法院判已婚女同事須賠償20萬元新台幣。

綜合台媒報導，該名廖姓台男指控，他與已婚的謝姓女同事因1次談及車輛話題而熟絡，進而互有好感發生關係。後來廖男要結婚，謝女知道後竟偷用其手機，並存下其妻子的電話及地址等資料，威脅會將2人關係曝光，強迫廖男上班前要到自家性交，又不斷傳送情色短訊騷擾，讓他不能與妻子正常互動。

更甚者，謝女丈夫知道妻子出軌後，將廖男與謝女的對話紀錄傳給廖妻，意圖破壞夫妻感情，謝女更揚言「她媽叫什麼名字，我都知道！」、「全家人的fb我都知道，我會展開報復，我不會仁慈了」、「這不是威脅！是報復！徹底報復！我會非常硬！」。廖男夫婦不勝煩擾，稱承受巨大精神壓力，向謝女提告要求賠償精神慰撫金80萬元新台幣。

謝女則說，廖男結婚前，他們是因兩情相悅交往，雖然有情色對話，惟時間不長。

新竹地方法院法官翻查廖男與謝女對話紀錄，當中的確涉及情色調情、性行為情節描述，例如「我的肉體讓你飽了、今天也很硬很猛、讓人不要不要的」等，已非一般同事或朋友對話，故裁定謝女非法侵害廖妻配偶權，判謝女須賠償廖男夫妻20萬元新台幣。

情境示意圖。圖／Ingimage

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文章授權轉載自《香港01》