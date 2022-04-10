推特發文西門性交訊息 警方指恐違反兒少法

有一名網友在社群推特上張貼疑似性交易訊息，內容提及「口爆」、「顏射」等煽情文字，還提及報名費800元等；轄區警方萬華分局獲報後積極蒐證，併指出貼文可能涉及兒少性剝削防制條例，最重可處3年以下有期徒刑。

日前有一名網友在社群Twitter上PO文，張貼「有活動，半夜2點半到6點半，地點在西門，報名費800元」、「可口爆、可顏射，預計6到8男、1女」等文字；留言區還有不少網友回文。

轄區警方萬華分局表示，警方除了加強網路搜證，如確認舉辦時間、地點，即依法取締。