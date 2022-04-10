推特發文西門性交訊息 警方指恐違反兒少法
有一名網友在社群推特上張貼疑似性交易訊息，內容提及「口爆」、「顏射」等煽情文字，還提及報名費800元等；轄區警方萬華分局獲報後積極蒐證，併指出貼文可能涉及兒少性剝削防制條例，最重可處3年以下有期徒刑。
日前有一名網友在社群Twitter上PO文，張貼「有活動，半夜2點半到6點半，地點在西門，報名費800元」、「可口爆、可顏射，預計6到8男、1女」等文字；留言區還有不少網友回文。
轄區警方萬華分局表示，警方除了加強網路搜證，如確認舉辦時間、地點，即依法取締。
萬華分局說，這則貼文涉嫌在網路刊登舉辦淫趴、雜交或換妻等訊息，恐違反「兒童及少年性剝削防制條例」第40條第1項規定，即「以網際網路散布、傳送、刊登、張貼足以引誘、媒介、暗示或其他使兒童或少年有遭受性交易之虞的訊息」，最重可處3年以下有期徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言