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推特發文西門性交訊息 警方指恐違反兒少法

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

有一名網友在社群推特上張貼疑似性交易訊息，內容提及「口爆」、「顏射」等煽情文字，還提及報名費800元等；轄區警方萬華分局獲報後積極蒐證，併指出貼文可能涉及兒少性剝削防制條例，最重可處3年以下有期徒刑。

日前有一名網友在社群Twitter上PO文，張貼「有活動，半夜2點半到6點半，地點在西門，報名費800元」、「可口爆、可顏射，預計6到8男、1女」等文字；留言區還有不少網友回文。

轄區警方萬華分局表示，警方除了加強網路搜證，如確認舉辦時間、地點，即依法取締。

萬華分局說，這則貼文涉嫌在網路刊登舉辦淫趴、雜交或換妻等訊息，恐違反「兒童及少年性剝削防制條例」第40條第1項規定，即「以網際網路散布、傳送、刊登、張貼足以引誘、媒介、暗示或其他使兒童或少年有遭受性交易之虞的訊息」，最重可處3年以下有期徒刑。

有一名網友在社群推特上張貼疑似性交易訊息，內容提及「口爆」、「顏射」等煽情文字。記者邱奕能／翻攝
有一名網友在社群推特上張貼疑似性交易訊息，內容提及「口爆」、「顏射」等煽情文字。記者邱奕能／翻攝

性交易 推特

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