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親切績優司機竟是狼 不顧高中女生理期仍在車內性侵

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中某客運的年輕司機表現良好，屢獲乘客讚許態度輕切，他卻利用1名有輕度智能障礙的高中女乘客，不顧對方生理期來並警告「我未成年，要做會去法院」，司機仍忍不住朝她性侵得逞；台中高分院考量雙方調解成立，司機盡力賠30萬給少女，依妨害性自主判他2年、緩刑5年，可上訴。

檢警調查，司機明知少女長期搭他班車上下課，2021年2月6日早上快抵達台中總站時，男子卻刻意停靠路邊停車格，並趁著休息時間在車內命少女脫下褲子，前後對她指侵、性侵，因對方表示疼痛才停手，後來少女在學校和輔導老師提起才曝光。

審理時，男子坦承不諱，和少女證詞大致相符，另有親友、老師說法為憑；由於男子起初在警詢、偵查時辯稱不清楚少女年紀、有智能障礙，直到審理才改口承認，表示一開始緊張才否認，但清楚少女未滿16歲、有輕度智能障礙。

少女也證稱，男子有對她做「不該做的事」，自己當時生理期來，但司機還是脫她褲子性侵，當時還有警告對方「我現在未成年，要做就要一起去法院」，男子仍沒有停止動作。

但法院比對學校老師、站務人員說法，發現少女屬於樂觀開朗、喜歡聊天的女高中生，但因受限輕度智能障礙，容易受他人蓄意誘導、矇騙，但對於一般人而言，只要稍稍深入了解就能發現她發展略顯遲緩，且少女搭車都適用愛心卡，對於駕駛人更是有辨識性。

法院審酌，司機無前科，在客運公司擔任司機時表現良好、屢獲嘉獎，乘客也都稱讚他態度親切，考量他因開車認識少女成為朋友，一時衝動朝她性侵，其家庭經濟不佳，仍盡其所能賠償30萬元給對方，少女家長也表示不想追究，院方以刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院審酌，司機利用和少女朋友關係，卻利用雙方信任，為逞私慾朝她性侵，影響對方身心發展，但綜合考量情節、雙方達成調解等，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，禁止和少女接觸、通話，並應上法治教育5場。

司機不顧高中少女生理期仍對她性侵，法院依妨害性自主判他2年、緩刑5年。示意圖／ingimage
司機不顧高中少女生理期仍對她性侵，法院依妨害性自主判他2年、緩刑5年。示意圖／ingimage

性侵 未成年 生理期

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