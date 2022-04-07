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涼麵闆娘被偷拍性愛片 飯館老闆遭控是偷拍者店已關7天

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市某連鎖涼麵店辣妹老闆娘，與男子在店內魚水之歡，卻遭熟識友人偷拍，影片透過網路快速傳播引發眾怒，有網友發動肉搜，起底偷拍者疑似一家飯館老闆，遭留言嗆聲「偷拍影片就是你吧？」今天下午媒體依網路資訊前往查訪，飯館鐵門拉下沒有營業，附近鄰居指出已7天沒有營業了。

這起性愛影片風波，起因是日前網路社群瘋傳1段性愛影片，被偷拍的女主角在新北市經營涼麵店，因身材豐滿、穿著辣，曾多次被不同網誌、社群刊登，小有名氣，但也曾被美食外送員對她脫褲示愛性騷擾。

上個月31日老闆娘與一名男性友人，正在店內享受魚水之歡，不料，卻疑遭熟識友人透過鐵捲門投信口，持手機偷拍兩人性愛過程，還將涼麵店門牌號碼拍出，這段性愛影片長達2分44秒，全都上傳網路社群引發瘋傳。

偷拍影片快速在網路傳播引發眾怒，有網友發動肉搜，疑似偷拍者所經營的飯館、偷拍者照片、社群、店名紛紛被起底上傳，還被留言嗆聲「偷拍影片就是你吧？」昨天下午被指控偷攝性愛影片的何姓男子，帶著2名律師到派出所說明，問詢全程30分鐘，大都行使緘默權不予回答，僅坦承是他拿手機偷拍老闆娘做愛，否認外流散布影片。

今天下午媒體依網路資訊前往查訪，飯館鐵門拉下沒有營業，詢問附近鄰居指出，這間飯食館生意普通，開業大約1年多時間，平常是由兩兄弟與友一起經營，上個月31日之後，飯食館就已沒有營業了，推算偷拍爆發時間，與飯食館停業時間點相當巧合。

網友留言嗆聲。圖／PTT
網友留言嗆聲。圖／PTT

偷拍 性愛

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