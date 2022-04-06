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性侵16歲弱智女致大量出血也不救 法官重判移工8年

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

鄧姓越南移工去年7月性侵一名智能障礙16歲少女，導致少女大量出血被家人送醫時，還因血壓過低休克，鄧男卻辯稱是少女主動跟他示愛，兩人合意性交，彰化地方法院認為鄧男不顧少女反抗，強制性交，見少女大量出血也未即時救援，重判鄧男8年有期徒刑。

判決書指出，鄧姓越南移工為逃逸失聯多年的移工，平日以打零工維生，並向人承租在彰化縣一幢民宅二樓。少女與父母、阿姨等家人去年因其住處進行整修，而承租同幢建物一樓房間。

去年7月某日上午少女要上廁所，發現一樓廁所有人使用，即要到2樓廁所，鄧男見少女年少可欺，竟將她拉進鄧男二樓房間內予以性侵，雖少女生氣反抗，但鄧男還是強壓她在床，性侵得逞，造成少女大量出血，智能障礙及聽障的少女流著血還自行下樓要找其媽媽的衛生棉處理，被一樓房客發現一樓廁所有大量血跡，才通知房東聯絡少女母親返回查看，發現少女出血，將她送醫急救，一度因血壓過低休克。

但鄧男事後卻辯稱，少女平常會上樓，等他要上班時，要他親她，還曾跟他說「我愛你」，那天是少女自己跑上二樓找他，兩人才會發生關係。

不過少女表示，當天是「哥哥」（指鄧男）揮手要她進房，她說她不行進去，鄧男就把她拉進去，她一直叫「哥哥」放開，並要推開鄧男，但鄧男就咬她胸部，並性侵她，讓她肚子很痛，血都流出來，她還看到「哥哥」一直笑一直笑，讓她很生氣。

判決書指出，鄧男前後供詞不一，一下子說不會主動跟少女講話，一下子又說曾主動拿水果和牛奶給少女，又說少女曾要他親她，顯然辯詞誇大矛盾難以採信。

法官認為，鄧男以強暴方式對少女的性交行為，造成她身心受創，惡性重大，且見少女因其強制性交而大量出血，未施以救援或任何措施，少女也因其智力、身體障礙不知向外求援，導致送醫時已因大量出血致休克，幸好家人將她即時送醫，才未釀成更大遺憾，足見鄧男犯罪手段暴力，應予以嚴懲。

鄧男雖已與少女達成調解，已賠償20萬元，並約定剩餘10萬元需待其返國後再支付，鄧男已與越南妻子分居，還需扶養其2名未成年子女，法官認為其犯後均矢口否認犯行，犯後態度難謂良好，因此依違反兒少法及加重強制性交罪判刑8年，並應於執行完畢後，驅逐出境。

鄧姓越南移工去年7月性侵一名智能障礙16歲少女，導致少女大量出血被家人送醫時，還因血壓過低休克，彰化地方法院認為鄧男不顧少女反抗，強制性交，見少女大量出血也未即時救援，重判鄧男8年有期徒刑。 圖／ 資料照
鄧姓越南移工去年7月性侵一名智能障礙16歲少女，導致少女大量出血被家人送醫時，還因血壓過低休克，彰化地方法院認為鄧男不顧少女反抗，強制性交，見少女大量出血也未即時救援，重判鄧男8年有期徒刑。 圖／ 資料照

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