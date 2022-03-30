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買小姐半場卻性慾高漲 色男掀衣吻胸、摸下體下場慘了

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園吳姓男子到酒店花8000元帶小姐出場，但對方已先說她只做「半場」沒有性交易，但吳酒後性慾高漲撲到她身上掀衣亂親胸部、伸手摸她下體，之後還否認說「是小姐問她要不要當性伴侶」；法院不採信其辯詞，認為吳造成女子身心受創，依強制猥褻罪判他1年6月徒刑。

檢警調查，吳男2020年2月17日帶花錢買小姐時數到汽車旅館，但對方表明自己服務內容不包括性交易，吳不顧她拒絕強行壓在床上，還扯掉她上衣強吻胸部，還伸狼爪撫摸她下體，因對方激烈反抗摔到地上吳才停手，但女子不甘受侮報警提告。

審理時，吳男矢口否認強制猥褻，辯稱先前在店裡消費和女子聊的不錯，在約去唱歌並支付8000元出場費，當時在KTV包廂女子還跨坐他腿上接吻，所以覺得彼此有好感才一起去汽旅休息。吳還說，是女子先問他「想不想當她性伴侶」、「身上有無10萬元」。

女子則證稱，吳男買她半場4個小時，只可以陪到外面喝酒、唱歌，是只有買全場才能性交易，但她個人從沒接過，到旅館後吳開始裝醉要她當女友，隨後撲上來掀衣抓胸、摸她陰部，自己太生氣反抗還從床上摔下來。

法院根據醫院採證，發現女子胸部上採集到的DNA和吳男唾液相符，可證明吳確實朝她掀衣親吻胸部，且女子歷次證述大致相符，沒有明顯矛盾，不慘信吳男辯詞。

法院審酌，吳男為滿足個人性慾，朝女子掀衣吻胸、摸下體，嚴重危害對方性自主權，造成她身心受創、惡性非輕，犯後又矢口否認沒有賠償，依強制猥褻罪判他1年6月徒刑。

吳男酒後性慾高漲撲到小姐身上掀衣亂親胸部、伸手摸她下體，法院依強制猥褻罪判他1年6月。示意圖／ingimage
吳男酒後性慾高漲撲到小姐身上掀衣亂親胸部、伸手摸她下體，法院依強制猥褻罪判他1年6月。示意圖／ingimage

猥褻 性交易 桃園

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