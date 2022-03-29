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又是他！色男同志遊行頻問「可不可以摸」多名天菜受害

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

第11屆高雄同志大遊行前年11月28日登場，吸引超過4萬人參加，王姓男子遠從台北南下，卻在遊行中多次對碰到的天菜（指理想對象）伸狼爪，去年才被高雄地院依性騷擾防治法，判拘役20天，因受害者還有其他人，高雄地檢署偵結後，今再依性騷擾防治法將王男起訴。

同志大遊行在鹽埕區、前金區登場，遊行隊伍繞行五福路、成功一路、中正四路、七賢路、公園路等，去年以「We! Around you!」為主題，訴求性別平權。

檢警調查，王男遊行當天專程從台北南下，下午1時許跟著隊伍走到前金區長生街、自強二路時，見到天菜A男，卻突然趁A男不注意時，伸出狼爪摸向A男下體，被王男行為嚇到的A男當場用扇子擋住下體，質問A男「幹嘛摸我？」

王警詢時否認性騷，辯稱是在玩「我可以摸你嗎？」的遊戲，摸鳥前他有詢問過A男，也沒碰到下體「就只是個玩笑而已」。但檢方根據警方及A男提供的照片及錄影畫面，認為王男確實有趁A男不注意時，觸摸他的下體，因此認為王男觸犯性騷擾防治法，將王男起訴。

高雄地方法院審理時，王男向法官求饒，坦承有思覺失調症狀，目前在康復之家，希望爭取和A男和解換取緩刑機會；不過，當檢方詢問A男是否願意和解時，被A男否決，最後被依性騷判拘役20天，得易科罰金2萬元。

整天遊行下來，沒想到王不僅一次將狼爪伸向陌生人，一名擔任主辦單位志工的B男，當天在鹽埕區七賢三路、大仁路口指揮交通時，王看到B男站在路口，走向他面前詢問「可不可以摸？」還沒等B男反應過來，狼爪就伸向B男下體，襲鳥得逞。

檢警偵詢時，受害B男直指遭王男侮辱，且整個遊行不只他1人受害，王肯定是故意的，但王男卻拿自己患有躁鬱症喊冤，否認當街摸鳥。但檢方調查王男就醫、住院時間點，發現他求診時遊行早已結束4個多月，加上有其他受害者報案，不採信王男說法，偵結後依性騷擾防治法，將王男起訴。

2020高雄同志大遊行初估近4萬人參加，沿路由警方交管協助遊行順利進行，沒料王姓男子卻多次伸狼爪，多名男子因此受害。本報資料照片
2020高雄同志大遊行初估近4萬人參加，沿路由警方交管協助遊行順利進行，沒料王姓男子卻多次伸狼爪，多名男子因此受害。本報資料照片

性騷擾 同志

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