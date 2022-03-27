管委會衝突碰到女住戶胸部 被認定性騷擾成立
新竹市某社區管委會林姓委員參加會議時，因議題衝突手肘碰觸到女住戶胸部，女住戶提告及申訴。檢方將林男不起訴處分。但性騷擾防治委員會認定性騷擾成立，林男不服提告敗訴。
台北高等行政法院判決指出，林男於民國109年7月間出席社區管委會會議時，會議中因臨時動議議題發生衝突。女住戶主張，林男衝到她身邊，將左手放在她耳朵旁說話，左手肘抬高觸到她的胸口，分別提出性騷擾申訴及提起告訴。
林男則表示，他自始至終均未靠近女住戶，更沒有碰觸對方的胸部。新竹地檢署認為，林男並無性騷擾意圖，將他不起訴處分。女住戶不服提起再議，台灣高檢署駁回再議確定。
不過，新竹市性騷擾防治委員會調查後，認為「性騷擾」行為的認定，應考量女住戶的主觀感受及認知，至於林男是否有性騷擾意圖並非成立要件，與「性騷擾罪」不同，認定性騷擾成立。林男提出訴願遭駁回，提出行政訴訟。
台北高等行政法院審理後，認為林男的行為使女住戶心生畏怖、感受林男的敵意及冒犯的情境，客觀上構成性騷擾防治法的性騷擾行為，判決林男敗訴。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言