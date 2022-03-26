妻在懷孕期間夫出軌 小三說遭矇蔽人財兩失

台中市民張姓女子在懷孕期間，丈夫陳男出軌與高女發生多次性關係，經張女請求損害賠償，要求高女給付精神慰撫金100萬元，高女辯稱她不知對方已婚，被矇蔽在先人財兩失。台中地院法官以高女知悉陳為有配偶的人後仍持續與他交往，逾越社會通念配偶間所能容忍範圍，判決高女賠償張女15萬元。可上訴。

張女主張，她與伊與陳男為夫妻關係，育有2女。高女明知陳已婚，且她懷有身孕，竟與陳以LINE通訊軟體為親密對話，且有牽手、擁抱等親密踰矩行為，並多次約會、前往飯店或汽車旅館發生性關係，更不斷鼓吹陳與她離婚，致她精神上受有極大痛苦，請求損害賠償，要求高女給付100萬元。

高女辯稱，她於去年年3、4月間在網路交友平台認識陳男，當時不知道陳已婚，後來的確發展成一般男女朋友。她最後一次與陳發生性關係約在去年7月間，她此時始知陳已婚，同時知悉張女懷孕接近臨盆，是以事後她內疚不已，她有心結束不正常男女關係，遂逐漸疏遠陳，兩人於去年9月間正式分手。

高女又說，她遭陳蒙蔽在先，而後人財兩失，願意賠償張女3萬元，張女請求100萬元並無理由。