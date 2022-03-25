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高雄女高中生上學遭撞倒性侵 陳其邁關切

中央社 / 高雄25日電

高雄一名女高中生日前上學途中遭黃姓男子騎車撞倒後性侵，幸有路人發現報警。高雄市陳其邁對此案表達關切，教育局長謝文斌也代表拜訪學生家長，承諾提供學生輔導與協助。

高雄一名女高中生日前上學途中遭擔任洗車工的36歲黃姓男子騎車撞倒，又拖到附近暗處性侵，所幸附近有晨間運動路人發現女學生遇襲趕忙阻止。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，有關女高中生校外遇襲案，市長陳其邁表達關切，第一時間指示教育局、警察局、社會局啟動相關機制，務必積極提供協助、關懷及輔導措施。

謝文斌、婦幼隊副隊長李夢珍與學校校長也在今天中午親自聯繫、拜訪學生家長，轉達市長關切，表示將協助家屬並提供學生輔導與協助。家長表示希望司法程序能儘速還給公道，讓歹徒得到應有的懲罰。

謝文斌表示，已責請學校加強對學生提供心理輔導、保護措施等協助，持續推動落實辦理性別平等教育宣導與研習，以強化學生自我保護意識，同時建構安全的校園環境。

教育局說，學生輔導諮商中心已追蹤此案，提供輔導需求與心理諮商資源等專業服務。社會局家防中心也會提供心理諮商資源，落實學生關懷輔導機制。

教育局亦要求學校加強校園周邊安全維護，強化各項校園安全機制建立校內外巡查熱點，並請學生上下學途中對個人安全保持警惕，維護自身安全。

教育局 性侵 陳其邁 高雄市

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