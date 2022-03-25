學生宿舍管理員偷拍洗澡、抓下體 2年半時間共20人受害

花蓮縣某學校陳姓宿舍管理員用手機偷拍男學生洗澡，以抽菸、玩手機、不用掃地作為交換條件，和男學生一起洗澡、抓下體、親臉等，受害學生多達20位，時間長達2年半，懲戒法院判他撤職停用2年。

全案緣於一名男學生去年3月12日晚間在宿舍浴室洗澡時，發現洗衣籃內有一支手機正在錄影，告知教官後報警處理，揭發案情。

陳以到頂樓抽菸、看手機、不用掃地、免除受罰、假日提早開宿舍門等，作為「加碼」交換條件，要求男學生讓他親臉、摸下體、捏屁股，甚至多次要求某男學生一起洗澡，要求對方幫忙搓背，趁機抓學生下體。

學校性平會調查，學校明定宿舍管理員不可以和學生共用浴室，但有4位學生受邀和陳一起洗澡，其中1人因常常假日留宿，被要求搓背、抓下體上百次，即使學生拒絕，獨自沖澡，陳也會闖進去。

陳抗辯，他確實有在宿舍盥洗處放手機錄影，本意是為了取締學生抽菸，他雖未妥適拿捏和學生相處的方式而滋生誤會，但沒有性騷擾、性猥褻犯行。