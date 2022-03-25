傳播妹遭性侵羞忿墜樓 狼慘被私刑後遭羈押

從事傳播工作的女子小倩（化名）向梁姓前男友哭訴遭賴男性侵，20日晚間在住處墜樓身亡，梁找了8名朋友，將賴打得滿臉是血，逼賴下跪、親口承認性侵犯行，賴受傷住院治療，檢察官在賴男出院後，昨天下午指揮警方將賴拘提到案，經漏夜偵訊後，查出賴趁張女酒後大醉趁機性侵害，檢察官依乘機性交罪、致被害人羞忿輕生等罪，昨天深夜向法院聲請羈押賴男獲准。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官漏夜偵訊後，認為賴男涉嫌性侵害酒醉的小倩，致被害人羞忿墜樓輕生，檢察官訊後依刑法第225條乘機性交罪、處3年以上10年以下有期徒刑，以及刑法第226條妨害性自主致加重結果罪第2條「因而致被害人羞忿輕生或意圖輕生而致重傷者，處10年以上有期徒刑」，向台中地院法官聲請羈押獲准。

從事傳播工作的小倩日前向梁姓前男友等朋友哭訴遭賴姓男子性侵，當晚便在住處墜樓身亡，梁找了8名朋友，將賴打得滿臉是血，逼賴下跪、親口承認性侵犯行，案發後影片被放上網路流傳公審；警方昨天循線帶回梁等9人，依傷害等罪送辦，檢方訊問後，依妨害秩序等罪，命4名涉案人以8到12萬交保，其中梁12萬交保，另外4人請回、1人限制住居。

據查，小倩來自單親家庭，在未成年時已逃家，未與母親聯繫，在台中市從事傳播工作；她精神狀況不佳，一月、三月都有被通報自殘的紀錄，平時有服用身心科醫師開立的藥物控制，但本月19日曾吞食精神疾病藥物尋短，朋友及時趕往將她送醫。

本月20日凌晨，小倩與24歲賴姓男子到KTV消費後，清晨5時許一起前往汽車旅館，上午11時許離開；張女向梁姓前男友與多名友人哭訴遭賴性侵，朋友輪流關心，晚間見她情緒平復，暫時離開，沒想到張女仍於住處大樓租屋處9樓墜樓身亡。

小倩案發前在個人的Instagram留言「希望大家記得我的好，我愛你們」，成最後遺言，也讓朋友心痛，紛紛留言「真的太傻了」、「好好當小天使」。

梁姓男子與8名朋友在西屯區一家茶館找到賴，帶到店外一陣毆打，把賴打得滿臉血外，逼賴在人行道對著手機鏡頭前下跪，說出自己與父母姓名、住址、電話等個資，並要賴自承涉嫌性侵小倩，需向警方自首，承諾要到靈堂向死者致歉。

梁等人將過程拍成影片，放上網路流傳公審；賴清晨被送到醫院急診室，頭部有擦挫傷、流鼻血，但無生命危險，檢察官昨天下午指揮警方將出院的賴男拘擔到案，經漏夜偵訊後，查出賴趁小倩酒後大醉趁機性侵害，檢察官依乘機性交罪、致被害人羞忿自殺，昨天深夜向法院聲請羈押獲准。

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