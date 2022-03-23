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刑罰的效果「只有8天」 他偷拍繳了5萬罰金又偷拍被捕
27歲陳姓男子習慣偷拍，2度被法辦，去年11月才因偷拍去繳交5萬元罰金，8天後再在醫院偷拍女子如廁，法院審理，陳認罪，台北地方法院依妨害秘密罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
判決書指出，陳姓男子曾2度因偷拍事件上法庭，第一次犯案後，2021年10月19日獲判處有期徒刑2月確定，第二次又因案判處拘役50日確定，2021年11月2日才易科罰金執行完畢，2021年11月10日卻再犯。
法官審理認為，陳一犯再犯，可見前幾次刑罰未能使他確實理解行為不當，考量陳犯後坦承犯行、態度尚可、犯罪所造成的損害等，依法量刑。
檢察官指控，陳與被害女子不相識，2021年11月10日上午11時在台北市立聯合醫院松德院區一樓，見被害人如廁，尾隨進入女廁，以手機由廁間下方未有隔板處，竊錄被害人的臀部及隱私部位。
被害人報警逮人，陳認罪，檢察官偵辦，依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪起訴陳。
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