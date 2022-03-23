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木工下藥迷昏女網友性侵 還鎖門不准離開二度侵害
台中市民施姓男子2年前在網路交友平台認識女子小蘋（化名），在啤酒中滲入FM2給小蘋飲用，致她飲用後熟睡，施趁機性侵得逞，施還將大門反鎖，並取走小蘋手機SIM卡，不准她離去，再次指侵被害女得逞，二審依以藥劑為強制性交等罪將他判刑9年。可上訴。
二審合議庭審酌，施男為滿足個人私慾，強制性交被害女，致使被害女身心嚴重受創，犯罪情節惡劣，破壞社會秩序安寧；復以施男飾詞否認犯行，未見任何悔意，迄今亦未與被害女和解以盡力彌補犯罪所生損害並取得被害人諒解，判重刑。
判決書指出，施男於2020年4月間，透過網路交友平台與小蘋認識。同年5月5日凌晨，施邀約友人蘇男、莊男及小蘋一同前往莊男女友林女住處，小蘋因飲酒後不勝酒力而睡著，至該日下午2時被害人醒來時，已在施男租屋處。
同日晚間，施要求小蘋陪同步行前往便利商店購買啤酒，並要她一起飲用，2人於5月6日凌晨返回施住處，先將住處大門由內部反鎖，繼於被害人求救當時林姓男友後將她的行動電話之SIM卡取出，無視被害人屢屢表示及哭著表示欲返，告知須飲畢2罐啤酒始可離開，並趁她未留神查看之際，將含有FM2成分美得眠錠摻入小蘋所飲用啤酒中，致她意識不清、陷入熟睡而不能抗拒後，施趁機性侵小蘋得逞。
被害人小蘋5月6日上午8時許清醒後，見己只穿著內褲躺在床上，遂迅速將衣物穿妥，並再次向施表示欲返家，施乃以酒意與藥效未退為由，仍不打租住處大門讓她離去，命她躺臥在側，再次指侵被害人得逞。
小蘋趁施睡著之機，遍尋手機SIM卡未果，見手機仍可撥打緊急電話，報警求救，員警獲報到場後施男逮捕，並在施住處內扣得未飲用完啤酒1瓶、啤酒空瓶3瓶、美得眠錠4顆、美得眠空包裝1組、藥袋1個。
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