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女子疑遭性侵墜樓亡 前男友揪眾私刑正義拍片12萬交保

聯合報 / 記者白錫鏗陳宏睿／台中即時報導

從事傳播工作的張姓女子日前向梁姓前男友等朋友哭訴遭賴姓男子性侵，當晚便在住處墜樓身亡，梁找了8名朋友，將賴打得滿臉是血，逼賴下跪、親口承認性侵犯行，案發後影片被放上網路流傳公審；警方昨天循線帶回梁等9人，依傷害等罪送辦，檢方漏夜訊問後，依妨害秩序等罪，命4名涉案人以8到12萬交保，其中梁12萬交保，另外4人請回、1人限制住居，張女的性侵案則另案偵辦。

據查，26歲張姓女子來自單親家庭，在未成年時已逃家，未與母親聯繫，在台中市從事傳播工作；她精神狀況不佳，一月、三月都有被通報自殘的紀錄，平時有服用身心科醫師開立的藥物控制，但本月19日曾吞食精神疾病藥物尋短，朋友及時趕往將她送醫。

本月20日凌晨，張女與24歲賴姓男子到KTV消費後，清晨5時許一起前往汽車旅館，上午11時許離開；張女向梁姓前男友（27歲）與多名友人哭訴遭賴性侵，朋友輪流關心，晚間見她情緒平復，暫時離開，沒想到張女仍於南屯區住處大樓租屋處9樓墜樓身亡。

張女案發前在個人的Instagram留言「希望大家記得我的好，我愛你們」，成最後遺言，也讓朋友心痛，紛紛留言「真的太傻了」、「好好當小天使」。

前天清晨5時許，梁姓男子與8名朋友在西屯區一家茶館找到賴，帶到店外一陣毆打，把賴打得滿臉血外，逼賴在人行道對著手機鏡頭前下跪，說出自己與父母姓名、住址、電話等個資，並要賴自承涉嫌性侵張女，需向警方自首，承諾要到靈堂向死者致歉。

梁等人將過程拍成影片，放上網路流傳公審；賴清晨被送到醫院急診室，頭部有擦挫傷、流鼻血，但無生命危險，台中市警第六分局接獲通報，循線帶回梁等6男3女。據悉，梁承認涉案，其他人則辯稱僅有在旁看，沒有打人，全案警詢後依傷害、妨害自由、聚眾鬥毆等罪移送台中地檢署偵辦。

檢察官前天相驗時，女子生母表示，很久沒有與女兒聯繫，不知女兒為何會發生墜樓意外；另有親友反映張女生前疑遭人性侵，檢方採集檢體釐清案情。

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台中市張女疑遭人性侵20日在住處墜樓身亡，張女的梁姓前男友揪眾毆打賴姓男子報復，並逼賴下跪承認犯行，影片在網路流傳。圖／讀者提供
台中市張女疑遭人性侵20日在住處墜樓身亡，張女的梁姓前男友揪眾毆打賴姓男子報復，並逼賴下跪承認犯行，影片在網路流傳。圖／讀者提供
台中市張女疑遭人性侵20日在住處墜樓身亡，張女的梁姓前男友揪眾毆打賴姓男子報復、拍攝影片，警方昨循線帶回9人送辦。圖／讀者提供
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