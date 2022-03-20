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保二警員穿內褲闖女工友寢室欲性侵 判3年10月賠90萬
保二總隊第三大隊第三中隊洪姓警員已婚，但在前年8月間，涉嫌身穿一條四角褲，闖入一名女工友的宿舍後，意圖性侵女工友，除了要強脫女子外褲，還撫摸胸部，因女子激烈反抗，咬傷洪，加上驚動其他同事，才未得逞，台中地院一審依強制性交未遂罪，判刑3年10月，另外民事判賠90萬，可上訴。
判決指出，洪姓男子已婚，擔任保安警察第二總隊第三大隊第三中隊德基小隊的警員，平時住在台中市和平區東關路的公務宿舍內，另外一名女工友因公務需求，每周一至周四住在該處，前年8月21日凌晨零時許，洪僅穿著一件四角內褲，持所保管的備份鑰匙，開啟女工友的寢室房門，當時女工友在睡覺，聽到門把鑰匙轉動的聲音後驚醒，質問洪「要幹嘛」，洪沒有離開房間，反而撲向女子。
女子趁隙往房門跑，洪用右手架住女子脖子，用下體從背後抵住女子臀部，以雙腳架住女子雙腳，導致女子重心不穩跪倒在地，洪將女往床方向拉去，並欲脫去女子外褲，左手則撫摸女子胸部，不過女子激烈反抗，並咬住洪右手，二人碰撞書桌、椅子，導致女子大腿、小腿、頸部、背部、手肘都有挫擦傷，當時同樓層同事聽到聲音後，前往了解，洪才罷手離開，洪在案件爆發後，遭到停職。
台中地院審理時，除了有被害女子與現場證人的證述之外，還有警員職務報告、醫院診斷證明書、性侵害案件通報表與LINE對話等證據，加上洪在案件審理時，已對案情坦承不諱，認定犯罪事證明確，依強制性交未遂罪，判刑3年10月，另外民事部分，判賠90萬，扣除犯罪被害人補償金28萬，洪需賠償62萬，都可上訴。
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