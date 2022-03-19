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要年幼女友找同學3P 男將影片上傳網站供觀賞判4年10月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

楊男在服役期間，透過交友軟體認識15歲少女小春（化名），帶小春至電影館包廂嘿咻，還要求小春邀同學小秋（化名）進行3P，楊獲悉小春與張男要嘿咻，要求小春拍性愛過程，楊再以「跟女友還有她閨蜜3P」、及「小女友與單男」為名，傳至色情網站，供不特定人觀賞，台中地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將楊男判刑4年10月；另依拍攝、製造少年為性交行為電子訊號罪判刑9月，這一部分得易科罰金。可上訴。

合議庭審酌，楊男罔顧被害少女小春 、小秋身心發育未臻成熟，所為對被害人身心發展影響甚大，且他以網際網路方式，將被害人小春性交行為影片上傳至色情網站供不特定人隨時觀看、瀏覽，加劇被害人甲 遭受性剝的侵害，惟念他犯後始終坦承犯行，並與被害人小春 、小秋各以8萬元、9萬元調解成立，並已履行賠付條件完畢，予以判刑。

判決書指出，楊男原是現役軍人（已於2020年7月9日退伍），他於2020年2月11日，透過交友軟體結識未成年少女小春，2人進而成為男女朋友後，同年2月16日在電影館包廂內，與小春發生性關係，並趁小春不注意時，拍攝性愛過程。

同年3月間，楊男要求小春邀約同學進行「3P」性交行為，經小春介紹同班同學小秋，於同月15日在摩鐵見面，進行3P嘿咻，並在小春知情下，且不違反小春意願下，拍攝性愛過程，同月20日以標題「跟女友還有她閨蜜3P」為名，上傳色情網站「EYNY」，以此方式供他人連結色情網站後，得以瀏覽上開電訊號。

楊男於同年3月15日，知悉小春與張男（所涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例等案件，判決應執行有期徒刑1年2月，緩刑2年確定）相約於3月21日見面，要求小春以錄影方式，供他觀覽她與張為性交行為過程。

小春與張男於同年3月21日上午，在張男住處嘿咻時，由張男家接續性愛過程，再將電子訊號傳送予小春 ，小春再應楊男要求，於同日下午再傳給楊。楊於當晚以標題「小女友與單男」為名，將電子訊號影像上傳至色情網站，以此方式供他人連結色情網站後，得以瀏覽上開電子訊號。案經被害少女小春、小秋的父母訴請偵辦。

楊男要求年幼女友邀同學進行3P，再以「跟女友還有她閨蜜3P」為名，傳至色情網站，供不特定人觀賞，台中地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將楊男判刑4年10月。圖／本報資料照
楊男要求年幼女友邀同學進行3P，再以「跟女友還有她閨蜜3P」為名，傳至色情網站，供不特定人觀賞，台中地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將楊男判刑4年10月。圖／本報資料照

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