可怕！高中女逛美妝賣場遇惡狼 反鎖廁所險遭性侵

高雄42歲性侵慣犯陳輝鴻，去年12月9日下午在鳳山區一間美妝賣場裡，尾隨17歲少女進入廁所，涉嫌要對少女猥褻、性侵，還拿出尖刀威脅，幸經少女大聲求救，陳男擔心遭逮才逃離現場；不僅於此，今年1月14日，陳嫌又尾隨14歲國中女生回家，藉口詢問少女內褲顏色，嚇得對方趁隙逃離，雄檢偵結，今依妨害性自主、強制罪等將他起訴。

陳男是多次性侵慣犯，曾涉嫌性侵10歲女童被判刑7年8月，2016年3月因縮短刑期假釋出監，但2年後，他又假藉試鏡為由，涉嫌下藥企圖性侵一名懷有明星夢的女藝人，幸經對方全程手機保持通話才未得逞，今年1月被高雄高分院判刑6年。

檢警調查，陳男性侵案還在審理期間，去年12月9日他到鳳山區一間美妝賣場，見一名17歲少女獨自前往廁所，尾隨在少女身後，趁機反鎖徹所大門，等少女如廁完洗手時，緊貼少女身體，脅迫對方「我沒有要幹嘛，你不要叫」。

但少女被陳男舉動嚇傻，轉身要逃離時發現廁所門遭陳反鎖，她驚恐求救，卻遭陳男用手摀住嘴巴，企圖將少女拖進男廁，還拿出尖刀逼迫少女就範，幸少女趁隙呼叫門外同學大名，陳男見事跡敗露，趁隙開門逃逸。

沒料陳男死性不改，隔月14日，他在放學時間尾隨一名國中少女，趁少女獨自進入公寓時，趁隙侵入公寓大門，追問少女內褲顏色、可不可以看一下等，還好這名少女機警，趁隙跑上樓回家，陳男才罷手。

警方接獲兩名少女報案後展開偵辦，但陳男遭逮後否認性侵，還扯他的女兒自殺身亡，12月9日當天他看到少女，覺得很像他女兒，想跟他講話才會跟著進廁所，是對方一直尖叫，才會對她稱「我身上有刀，不要吵了」；至於另名國中少女，他只是問。

檢方根據17歲少女的診斷報告，案發時因遭陳男強拉至南側，因此下巴、右手肘都有挫傷，左眼微血管還有充血等，另外根據陳男的戶籍資料，發現他根本沒有結婚、生子，不採信他說法。