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高雄惡狼！裝星探下藥迷姦女藝人、假邀試鏡卻性侵少女

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄42歲性侵慣犯陳輝鴻，去年12月涉嫌對17歲少女性侵，幸對方極力呼救才未得逞，檢警偵辦時，發現陳男有多起性侵、猥褻前科，他自稱少女長得像他女兒，當時只是想跟對方聊天；但檢警調查戶籍資料，發現他口中的「女兒」，是假藉試鏡為名，約對方外出，卻趁機性侵得逞的受害者，而這名原先懷抱明星夢的「女兒」，事後因重度憂鬱，在家中結束自己生命。

檢警調查，陳男早在17年前，就曾涉嫌對年僅10歲的國小女童性侵，得逞後還以相機強拍女童裸照，隔年6月，陳男在同一間公寓見女童獨自返家，計畫再逼迫女童就範，所幸女童祖父察覺有異，衝入屋內後才制止陳男犯行。陳男後來被依對未滿14歲少女強制性交罪，判刑7年6月確定。

沒料陳男出監後竟未悔改，自稱是某娛樂公司的經紀人，在臉書四處分享試鏡訊息；2018年4月他對一名女藝人自稱是「星探」，邀對方南下試鏡，藉口試鏡地點在軍營，請女藝人媽媽先返回北部，單獨將女藝人留宿家中。

當晚陳男拿安眠藥謊稱感冒藥給女藝人服用，打算趁她昏睡時性侵，所幸女藝人阿姨機警，全程與外甥女保持通話，女藝人後來驚醒大叫「你怎麼脫我褲子、我不要、不要碰我、不行」，阿姨聽到電話裡傳來聲響，透過電話大聲喝斥陳男，陳男聽到罵聲罷手，他也被依以藥劑強制性交未遂罪，被高雄高分院判刑6年，並要賠償50萬元。

去年檢警偵辦陳男涉嫌對少女性侵一案時，陳男偵訊時辯稱少女長得像他「女兒」，但陳男戶籍卻無女兒資料，後來經追查才發現他口中的「女兒」，竟然也是他狼爪之下的受害者。

據了解，陳2019年時也是以星探名義，約19歲的女子外出試鏡，卻趁機對該女子性侵，女方事後一度因此輕生，幸運從鬼門關救回後，就此患上重度憂鬱症

沒料陳男魔爪未停，接回家認該女子為「乾女兒」，直到去年11月，女子在身、心理受創情況下，自行了結生命。檢警相驗解剖釐清死因，因無其他他殺跡象，最後以輕生結案。

雄檢偵辦去年12月這起性侵案時，醫政單位對陳男心理狀態評估，發現陳男態度和善，提到「乾女兒」事件時有哭泣，還自稱乾女兒會跟她說話，但陳在描述犯罪行為時，多次合理化他的行為，還將原因推給外人，事件前後矛盾與常理不合，認為他再犯風險高，恐有反覆實施犯罪疑慮。

今雄檢起訴後送審高雄地院，法官審理後認定陳男恐有反覆實施犯罪之虞，裁定羈押。

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陳男去年12月、今年1月涉嫌性侵2名少女，今被雄檢起訴，檢警偵辦時發現他性侵前科累累，連口中的「女兒」，都曾是他狼爪下的受害者。圖／讀者提供
陳男去年12月、今年1月涉嫌性侵2名少女，今被雄檢起訴，檢警偵辦時發現他性侵前科累累，連口中的「女兒」，都曾是他狼爪下的受害者。圖／讀者提供

憂鬱症

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