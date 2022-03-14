與少女學員討論「胸部發育的觸感」 跆拳教練判5年10月

葉姓跆拳道教練被控對少女學員猥褻、性交12次，要求自拍裸照5次，2人還共同討論少女胸部發育的觸感，台北地方法院審理，判葉應執行有期徒刑5年10月，部分罪名得易服社會勞動，判執行有期徒刑10月。可上訴。

葉犯罪過程持續，隨少女年歲漸增，葉的罪名有「對未滿14歲女子為猥褻罪」、「對未滿14歲女子為性交罪」、「對14歲以上未滿16歲女子為性交罪」，以及「引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪」。

事實上，自稱是國際五段身手的葉姓跆拳道教練，並非第一次性侵女學員；稍早，他與15歲少女學員在賓館、住處、道館內發生50次性關係案，台北地院已判葉有期徒刑2年。

依「新」事實，葉2016年6月至2017年4月對被害人猥褻4次；2016年7月至2017年5月與被害人性交8次；2017年6月至2019年2月與被害人性交4次；2016年8月至2017年9月以LINE傳送訊息引導被害人自拍裸露身體的數位照片5次。

關於被控猥褻罪，葉辯稱，他是在教跆拳時不小心碰到對方，葉的辯護人則主張，葉是跟被害人討論撫摸身體的感覺，且從雙方LINE對話中，並未提及有見面或有肢體接觸等。

法官勘驗2016年6月某日葉與被害人LINE的對話，葉對被害人說「妳在長了」、「胸啊」、「碰到有」、「變大」、「胸~」、「就成長啊」，葉有描述接觸被害人胸部的感受，可證明葉當天有碰到被害人胸部。

法官認為，葉表述對被害人胸部發育情況的心得，說明葉「並非短暫碰觸少女胸部旋及收手，應是持續撫摸」，且藉以滿足性慾，有猥褻犯意甚為明確。

判決指出，葉是跆拳道教練，被害人是國中學生，身體已在發育，男教練應避免接觸發育中女生的敏感部位，以免招致非議；葉2014年起擔任教練，，葉辯稱教拳時誤觸女學生胸部，不足採。

葉對被控性侵也否認涉案，法官認為，2017年2月某日葉與被害人的LINE對話，被害人當天到葉住處，返家後，葉傳訊息問「沒流出來嗎？」，被害人回「有」、「有流」，葉再回「衛生棉要丟好」、「小心點」。

依雙方對話，法官認為，葉囑咐被害人注意衛生棉的使用，顯然是當時被害人使用衛生棉並非在生理期，而是「用衛生棉承接由私處流出之他物」，葉提醒被害人丟棄時應小心，以免被人發現，認定葉有性侵罪行。