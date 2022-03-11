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女學生無法參加學校考試 竟是遭2惡男下藥性侵

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民林男、陳男、蔡男、阿杜等4人，3年前到釣蝦場叫小美「化名」等4名傳播妹陪酒作樂後，再到阿杜住處續攤，陳男趁機在啤酒中下藥，致小美喝後昏迷，沒想到友人蔡男也喝了昏睡，林、陳趁機性侵小美得逞，而小美當天學校有考試，因遭下藥性侵無法參加考試，台中高分院依乘機性交等罪將林男判刑4年6月、陳男9年6月。可上訴。

二審合議庭審酌，林、陳為滿足自身性慾，由陳在塑膠杯內放入三級毒品氟硝西泮，再倒入啤酒，使不知情的小美飲用而施用第三級毒品，另使蔡姓友人不知情情況下也飲用，2嫌利用被害人小美不能抗拒時，性侵被害人，致小美身心嚴重受 創，心理陰影難以抹滅。

林犯後否認犯行，經鑑定人到庭作證鑑定，見無可抵賴，始坦承犯行，毫無悔意。陳犯後全盤否認犯行，直至刑事警察局鑑定結果，始坦承對小美乘機性交犯行，並書寫道歉信向小美表達歉意，但仍否認摻入第三級毒品氟硝西泮使小美及蔡施用的犯行，實難認有何真切悔意。法官分別予以判刑。

判決書指出，林男、陳男與蔡姓友人及綽號「阿杜」男子，於2019年6月21日凌晨，前往台中市區某釣蝦場內釣蝦，並叫小美等4名傳播妹到場陪酒助興。同日清晨，林等人至阿杜住處繼續飲酒作樂，並邀小美續攤一同前往陪酒助興，且小美此時並未喝醉。

林等人抵達阿杜住處後，繼續飲用飲用海尼根啤酒作樂，阿杜則因不勝酒力，先至房間休息。陳男明知氟硝西泮為列管第三級毒品，自廚房取出4個塑膠杯子，並乘小美及在場人不注意時，在其中1個塑膠杯內加入氟硝西泮藥丸，並將啤酒倒入4個塑膠杯內，不僅小美喝了，連蔡男也喝了，小美及蔡於極短暫之時間內均陷入完全昏睡無意識狀態。

林、陳見小美昏睡後，先由林性侵她得逞後，再由陳玷辱小美。同日上午9時，小美遭來電鈴聲吵醒後，因衣著完整，且意識仍模糊，尚不知飲用的啤酒內遭陳摻入毒品氟硝西泮，亦不知昏睡中，已遭林、陳陸續性侵害，遂通知老闆駕車載她回租住處。

被害人小美返回居所後，再度陷入昏睡，直至與她同住的乾弟，於當傍晚叫醒她，小美因當日需赴學校考試，但因嚴重頭暈、站立不穩、身體躁熱，乾弟雖搭載她前往學校，她仍無法完成考試，小美及乾弟因而起疑，她在乾弟陪同下前往醫院就醫及採驗尿液，結果驗出第三級毒品氟硝西泮代謝物，報警處理。

台中市民林男、陳男等人，找小美等4名傳播妹陪酒作樂後，陳男趁機在啤酒中下藥，致小美喝後昏迷，林、陳趁機性侵小美得逞，而小美當天學校有考試，因遭下藥性侵無法參加考試，二審依乘機性交等罪將林男判刑4年6月、陳男9年6月。圖／本報資料照
台中市民林男、陳男等人，找小美等4名傳播妹陪酒作樂後，陳男趁機在啤酒中下藥，致小美喝後昏迷，林、陳趁機性侵小美得逞，而小美當天學校有考試，因遭下藥性侵無法參加考試，二審依乘機性交等罪將林男判刑4年6月、陳男9年6月。圖／本報資料照

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