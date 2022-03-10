藝人林茉晶遭偷拍 捷警逮狼送辦
藝人林茉晶昨晚在台北車站要搭捷運返家時，突有旁人提醒她遭人偷拍，兩人立即上前和偷拍狼對峙，捷警也獲報到場處理，經檢視男子手機確實找到偷拍影像，全案依法送辦。
林茉晶今天凌晨在個人臉書發文表示，她昨晚在京站吃完晚餐要返家時，步下電扶梯之際突有陌生女子拍她肩膀，稱前方剛走進捷運車廂的1名男子涉偷拍其底褲，兩人隨即走進車廂和偷拍狼對峙，並錄影蒐證，但男子否認偷拍，雙方不斷爭執下，偷拍狼才默認。
她說，過程中似乎有其他民眾協助按鈴報警，所以當捷運行至西門站時，兩名捷警到場介入處理，隨後現場也證實對方有偷拍其底褲影片，且有其他女子也受害，一行人轉往警局報案。
全案詢後，將從事金融業的53歲鄭男依涉妨害秘密罪送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言