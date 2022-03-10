藝人林茉晶遭偷拍 捷警逮狼送辦

藝人林茉晶昨晚在台北車站要搭捷運返家時，突有旁人提醒她遭人偷拍，兩人立即上前和偷拍狼對峙，捷警也獲報到場處理，經檢視男子手機確實找到偷拍影像，全案依法送辦。

林茉晶今天凌晨在個人臉書發文表示，她昨晚在京站吃完晚餐要返家時，步下電扶梯之際突有陌生女子拍她肩膀，稱前方剛走進捷運車廂的1名男子涉偷拍其底褲，兩人隨即走進車廂和偷拍狼對峙，並錄影蒐證，但男子否認偷拍，雙方不斷爭執下，偷拍狼才默認。

她說，過程中似乎有其他民眾協助按鈴報警，所以當捷運行至西門站時，兩名捷警到場介入處理，隨後現場也證實對方有偷拍其底褲影片，且有其他女子也受害，一行人轉往警局報案。

全案詢後，將從事金融業的53歲鄭男依涉妨害秘密罪送辦。