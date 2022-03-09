女子生日拍專輯封面 喝了「這東西」慘遭迷姦失身

徐男約女網友拍音樂專輯封面，在巧克力熱飲中下藥迷姦得逞，徐想以肛交再滿足性慾，驚動女網友，被害人報警提告。情境示意圖。圖／Ingimage

徐姓男子約女網友拍音樂專輯封面，在巧克力熱飲中下藥迷姦得逞，徐想以肛交再滿足性慾，驚動女網友，被害人報警提告；台北地方法院審理，徐否認犯罪，法官採被害人證述，依以藥劑強制性交罪，判徐有期徒刑10年。可上訴。

2019年4月，徐經由交友軟體「TINDER」認識被害人，2020年1月2日，透過LINE通訊軟體與她聯繫後，以急需在工作室拍攝專輯封面的理由，邀對方到徐位於台北市大安區的租屋處。

同天下午4時許，被害人抵達，徐提供摻有「FM2」的熱巧克力飲品給對方飲用，被害人一喝，藥效發作，意識模糊，徐趁機脫去她的衣物性侵，後來，徐著手想進一步肛交，被害人驚醒，採尿檢驗並報警處理，警方移送徐，檢方起訴徐。

法院開庭時，徐否認在巧克力飲品中放入「FM2」，還稱是明確徵得對方的同意，才與她性交，否認性侵。

被害人稱，2020年1月2日生日當天，徐要她幫忙拍音樂專輯封面，去徐住處，徐開始放音樂、拿熱巧克力給她喝，她喝了就睡著，後來男朋友打電話來醒來，發現自己已全裸躺在床上。

法官調查，被害人2020年1月3日凌晨到醫院採集的尿液，經檢驗呈現「FM2」陽性反應，她先前在身心診所、小兒科診所、皮膚科診所、牙醫診所看診，醫生都沒有開立含有「FM2」成分的藥物。

合議庭審理認為，被害人供稱飲用徐所提供含「FM2」巧克力飲品後即陷入昏迷，供詞可信，徐辯解雙方屬於合意性交，則不可採。

判決書指出，徐枉顧被害人的信任，以拍攝音樂專輯照片為由，下藥性侵，對剛滿20歲的被害人身心造成陰影，惡性重大，審酌他犯後否認犯行，未與被害人和解，判刑10年，以資嚴懲。