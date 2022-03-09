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軍人逼少女嘿咻抵債 還恐嚇：每個禮拜讓我爽就放過你
桃園李姓軍人上網和13歲少女攀談，以話術稱對方欠他1億元債務，又一人分飾兩角唬的少女團團轉，還恫嚇必須和他性交抵債，且稱「每個禮拜讓我爽就放過你」結果2度朝她硬上得逞。法院考量雙方達成調解，李當時為軍人對社會非無貢獻等，依強制性交罪判他2年，緩刑5年，可上訴。
檢警調查，李男2018年7、8月暑假期間在INSTAGRAM上一人分飾兩角，先是對少女說欠他1億元債務，之後再用另一個帳號自稱「債主的小弟」並表示已經替她還清1億元，但恫嚇少女必須和他性交抵債，若不從就要殺了她，還宣稱知道她住哪。
少女因害怕只好答應出門見面，就被李騎車載到附近1間國小的女廁，李不顧少女大聲喊不要，仍朝她襲胸、指侵還逼口交。沒隔多久李再度故技重施，又以債主的小弟自稱脅迫少女說「只要你每個禮拜讓我爽，就放過你」等語，再度朝她硬上得逞。
經少女家屬發現異狀報警才曝光，李男落網後坦承不諱，與少女指證大致相符，也有雙方對話紀錄佐證；法院審酌，李男和少女已達成調解並賠償，少女就量刑意見則說「應該怎麼判就怎麼判」。
法院認為，李男無前科，案發時間為現役軍人，目前已經退役有正當工作，對於社會非無貢獻，在審理時都坦白也多次表示悔過，衡量他案發時年僅20多歲，日後猶有可為，若讓他入獄恐和社會隔絕難以復歸，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。
法院指出，李男不顧他人性自主權造成少女難以抹滅傷痛，但他飯後坦承、達成調解，少女及家屬均就量刑沒有意見，依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，各判1年7月，應執行2年，緩刑5年，應向公益團體提供200小時勞務，接受法治教育10小時。
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