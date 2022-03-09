社運紅人柳林瑋遭控狎3女 高院僅認定1人被害減成8月

沃草創辦人柳林瑋被控以按摩、壓力大、久未見面等理由要求和3名女子擁抱，趁勢強吻、撫摸胸部和下體，他否認，聲稱女方想交往不成才陷害他。台北地方法院不採信他的說詞，依3個強制猥褻罪判1年6月徒刑。台灣高等法院審理後僅認定犯1罪，撤銷原判決，改判8月徒刑。

柳林瑋（39歲）參與太陽花學運時，獲「社運醫師」稱號，他也是網路媒體「沃草」、網路平台「美的好朋友」創辦人。

柳被控2015年七夕時，邀大學時帶醫學營認識的高中女生吃晚餐，開車送女學生回家時強吻得逞。2017年4月16日柳藉洽談製作「美的好朋友」化妝品成分資料庫的機會，邀一名在校園演講認識的女子見面，在車內強吻女子。

柳林瑋成立「美的好朋友」網路平台後，2017年10月3日讓一名女工讀生到家中打掃拿酬勞，卻強吻對方耳朵、伸手摸胸和下體。

柳林瑋否認犯行，但北院認為3名被害女子有相關訊息、臉書文章，指控柳林瑋犯罪手法類似，3人互不認識，可認所述情節並非虛構。北院認為柳林瑋飾詞狡辯、推諉卸責，因被害人希望判不得易科罰金之刑，北院依3個強制猥褻罪各判8月、8月、9月徒刑，應執行1年6月。

高院開庭期間，柳從頭到尾都否認犯罪，數度表示絕沒有「強制」任何人做任何事，也「沒有辦法去證明自己沒做的事」，希望法院公平審判。