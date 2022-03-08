恐怖夫妻抓街友去賣淫 狗鍊栓脖、膠帶貼口鼻關在家

桃園曹姓男子與陳姓妻子把公園街友當目標，找了1名少女、1名成年女子假意提供住宿，實則媒介賣淫賺錢，少女不肯就會慘遭痛毆、拘禁；另夫妻更拿膠帶纏女子口鼻，以狗鍊拴住脖子、手腳關在家限制自由，還恐嚇「逃跑就砍斷你手腳」，法院依兒少性剝削等罪判2人6年、4年6月，可上訴。

檢警調查，曹、陳在桃園區文昌公園認識原本是街友的女子、少女，後來約她們一起回租屋處同居，去年5月起媒介少女以每次2000元代價和男客性交易，還拿走她全部收入，只要拒絕就會遭曹痛毆到滿身傷，並強行反鎖在屋內夫妻輪流看管，去年5月22日少女逃離報警才曝光。

檢警還查出，夫妻還同時控制另名女子自由，對方曾想逃離就遭恐嚇「不跟我回去，要把你打到住院。」並拿膠帶綑綁她手腳，陳再教唆曹拿石頭攻擊女子身體，最後鎖在房間內恫稱「如果逃跑，就會砍斷你的手腳。」

陳女後來發現女子把她身分證上傳臉書，再度命曹凌虐她一頓，由曹拿膠帶封住她口鼻，同時以皮帶狠抽施暴，甚至再拿狗鍊綑綁她脖子、雙手，最後以膠帶纏繞四肢，繼續恐嚇「如果逃跑要砍斷你手腳」，再順勢搶走她手機、盜領2萬多元現金。

審理時，曹男、陳女均坦承不諱，少女、女子也指證歷歷並提出相關驗傷證明，警方當時到場也起獲夫妻用來限制女子行動的狗鍊，並調閱相關監視器等。

法院審酌，曹、陳媒介少女性交易，損害少年身心、扭曲其性觀念，又強迫、恫嚇女子並限制其自由，最後甚至搶走她財物，但考量2人犯後均坦承，態度尙可，但事後沒有和被害人和解。