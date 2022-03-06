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台北酒店小姐上空陪酒 一首歌時間脫到剩內褲

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市長春路一家酒店主打脫衣陪酒，警方接獲檢舉，蒐證持搜索票查緝，果真破獲10名女服務生只穿著內褲「上空陪酒」甚至還當場半套性交易，全案負責人等6人依妨害風化罪嫌移送法辦，10名女服務生和6名男客，則依社會秩序維護法妨害風俗裁罰。

警方指出，日前接獲民眾檢舉，此酒店主打「脫衣陪酒」酒店幹部介紹男客消費，再由少爺帶著年紀約30至45歲間的女服務生進入包廂，隨機播放歌曲，女服務生必須在歌曲播放時間內脫光衣物，全身只剩下一條內褲，在包廂陪酒期間秀舞磨蹭客人，赤裸上空陪酒，甚至還提供半套性交易。

3月4日深夜警方持索票上門，查獲酒店內5間包廂6名男客、10名女服務生，並逮捕負責人和行政人員等6人，查扣5萬元營業額及監控設備，訊後分別依照妨害風化、妨害風俗移送法辦及裁處。

警方指出，色情業者以各類型模式經營，設置嚴密監控系統，規避警方查緝；警方呼籲，警方掃除色情絕不鬆懈，不法業者勿心存僥倖，以身試法。

中山分局查獲酒店女服務生上空陪酒，逮捕負責人、行政人員，也帶回南克籍女服務生。記者蕭雅娟/翻攝
中山分局查獲酒店女服務生上空陪酒，逮捕負責人、行政人員，也帶回南克籍女服務生。記者蕭雅娟/翻攝
中山分局查獲酒店女服務生上空陪酒，逮捕負責人、行政人員，也帶回南克籍女服務生。記者蕭雅娟/翻攝
中山分局查獲酒店女服務生上空陪酒，逮捕負責人、行政人員，也帶回南克籍女服務生。記者蕭雅娟/翻攝
中山分局查獲酒店女服務生上空陪酒。記者蕭雅娟/翻攝
中山分局查獲酒店女服務生上空陪酒。記者蕭雅娟/翻攝

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