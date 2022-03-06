台北酒店小姐上空陪酒 一首歌時間脫到剩內褲

台北市長春路一家酒店主打脫衣陪酒，警方接獲檢舉，蒐證持搜索票查緝，果真破獲10名女服務生只穿著內褲「上空陪酒」甚至還當場半套性交易，全案負責人等6人依妨害風化罪嫌移送法辦，10名女服務生和6名男客，則依社會秩序維護法妨害風俗裁罰。

警方指出，日前接獲民眾檢舉，此酒店主打「脫衣陪酒」酒店幹部介紹男客消費，再由少爺帶著年紀約30至45歲間的女服務生進入包廂，隨機播放歌曲，女服務生必須在歌曲播放時間內脫光衣物，全身只剩下一條內褲，在包廂陪酒期間秀舞磨蹭客人，赤裸上空陪酒，甚至還提供半套性交易。

3月4日深夜警方持索票上門，查獲酒店內5間包廂6名男客、10名女服務生，並逮捕負責人和行政人員等6人，查扣5萬元營業額及監控設備，訊後分別依照妨害風化、妨害風俗移送法辦及裁處。