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前沃草執行長柳林瑋涉猥褻女子案 二審3/9宣判

中央社 / 台北5日電

沃草創辦人柳林瑋被控強制猥褻3名女子，一審遭判刑1年6月，二審台灣高等法院日前辯論終結，訂於9日宣判。資料照片。記者王宏舜／攝影
沃草創辦人柳林瑋被控強制猥褻3名女子，一審遭判刑1年6月，二審台灣高等法院日前辯論終結，訂於9日宣判。資料照片。記者王宏舜／攝影

前沃草執行長柳林瑋涉強吻女子案，一審依強制猥褻罪判刑1年6月；二審台灣高等法院日前辯論終結，訂於9日宣判。二審開庭期間，柳男受訪時說，尊重法院判決，盼有公平的審判。

柳林瑋2月底赴二審開庭，面對媒體提問對判決有無信心時表示，尊重法院判決，他提出相關證據供法院審理，希望能有公平的審判；二審審判長庭末諭知辯論終結，訂3月9日宣判。柳林瑋之前出庭強調，他從頭到尾都沒有犯罪。

全案緣於，林姓女子於民國106年間在臉書撰文「這是一場華麗優雅的誘騙，以致我沒能在最初就反應過來」，指她遭「L醫生」強吻；外界認為林女影射柳林瑋。柳林瑋當時發表聲明否認，並對林女提告妨害名譽，但檢方不起訴處分。

林女則告柳林瑋強制猥褻罪，另有女子看到林女臉書內容後，提到自己也有類似遭遇。檢方偵辦後，發現除林女外，另有2名被害女子，於108年間以3個強制猥褻罪起訴柳林瑋。

一審台北地方法院判決指出，柳林瑋於大學期間帶醫學營活動時，認識當時就讀高中的被害女子，約女方於104年七夕情人節吃完晚餐後，在車上涉對女方強力抱住及強吻。

柳林瑋於校園演講時而認識聽講的另名被害女子，於106年間邀約女方見面時，在車上以成立網站募資平台壓力大，希望女方給擁抱支持，雙手緊抱女方頭部並涉強吻得逞。

判決指出，柳林瑋因成立公益醫療網路平台網站而認識製作插畫的女工讀生，106年間提議到他住處清潔打掃給酬勞獲女方應允，並於住處請求女方按摩背部時，涉環抱壓住女方強吻並摸胸及下體。

一審期間，柳林瑋否認犯行，辯稱被害人要與他有進一步的男女交往不成後，被害人才轉而指控強制猥褻犯行。

一審合議庭認為，柳林瑋的犯罪手法，無非是藉口要求被害人給予擁抱或為他按摩之際，趁勢強吻被害人或摸被害人胸部及下體。柳林瑋以壓力很大等理由，要被害人主動對他有身體接觸，再趁被害人不及反應下，違反女方意願而進行猥褻；3名被害人互不認識情況下，卻均對柳林瑋有相類似指控，更可認定被害人所述被害情節並非虛構。

一審去年5月間，依3個強制猥褻論罪，分別判刑8月、8月、9月，應執行1年6月徒刑。全案經上訴，二審由高院審理。

猥褻 按摩 台灣高等法院

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