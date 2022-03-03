警抓色情養生館 門一打開...裡面正在「半套處理」

台北市中山區農安路一家舒壓養身館，找來13名嫩妹假按摩真性交易，警方3月1日持搜索票破獲黃窟，從5間包廂查獲正在半套性交易的5名小姐、4名男客，全案依照妨害風化等罪嫌移送法辦。

警方指出，國內疫情逐漸趨緩，按摩養生會館逐漸恢復營業，日前獲報有不肖業者掛羊頭賣狗肉，私下媒介按摩小姐與尋芳客從事半套或全套性交易，此事在尋芳客間廣為流傳，小姐都是20多歲身材姣好女性，花名有白白、花花等，甚至還取名太妍，與韓國知名女星同名。

警方日夜蒐證發現進出養生會館出入複雜且都為男客，3月1日下午5時許，持搜索票在農安街養生會館，進入店內命眾人不要動，包廂全滿，房間內發現男女一絲不掛從事半套色情交易，共計有5女4男。

全案帶回43歲林姓負責人，30歲周姓會計，並查扣營業所得13萬7千元、對講機4台等物。林女、周男遭依照妨害風化罪送辦，9名小姐及男客則依照社會秩序維護法妨害風俗移送裁處。