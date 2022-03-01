騙同學弟弟吞威而鋼 逾130公斤乩童硬來改判3年10月

雲林有名體重逾130公斤的劉姓乩童看上國小同學的弟弟，藉口要幫對方處理賣車糾紛，將人騙到住處，再拐對方服下威而鋼硬來，當事人趁機逃出，跑到派出所求救，一審認他犯以藥劑強制性交未遂罪處4年，劉男支付30萬賠償金，二審撤銷改判，認他犯強制性交罪，處3年10月，可上訴。

檢警調查，劉男是雲林某宮廟乩童，認識國小同學的弟弟，對方因買賣車輛糾紛，2018年5月日，由家人陪同多次前往宮廟抽籤、祈求庇佑，對其有好感，在宮廟旁「你身體出問題」、「生殖器不會勃起」，令當事人很困惑。

他多次向對方及家人表示，當事人在外面惹事，有警察在盯著，要對方攜帶衣物到他住處躲幾天，令家人信以為真，認為他身為神職人員，有意幫助當事人，即便百般不願，對方仍依家人要求攜帶換洗衣物前往。

劉在住處先詢問其車輛糾紛後，接著取出抽屜內威而鋼1顆，佯稱是調養身體藥物，要對方先服下後，詢問對方是否感覺身體發熱並告知身體發熱就要脫衣服，對方察覺有異，藉故到廁所內，「可以來帶我回家嗎」line給家人。

回房後，劉男要求關機，關燈後躺到床上，竟出手拉對方仰躺在床上，以重達138公斤的身軀重壓對方，並隔著衣褲伸手撫摸其下體，「不要這樣」他不顧其反對，喝令其脫下衣褲，親吻嘴巴、胸部後性侵。

過程中，對方表示「我沒有這個嗜好」且出手推人，劉男無視其反對之意，持續性侵，惟因對方反應已消退而未得逞。當事人藉機向他表示想喝酒精飲料，出借機車讓對方外出購買，才向派出所求救。

劉男辯稱，他因長期服用降血壓藥，有性功能障礙問題，才上網購買查扣的威而鋼膠囊，平日保養身體服用，對方問他平日有何保養身體秘方，他才從抽屜拿出威而鋼放在桌上，是對方自行拿去服用。他表示，當天是對方主動的，他有親吻告訴人的嘴巴及胸部。

法院認為若不是親身經歷，要如何憑空捏造整個事件的過程細節，另告訴人哥哥也作證，事發時弟弟一臉驚恐，一直哭一直說「我要死」，表示對方要性侵他，事後也不敢在房間睡覺，直言弟弟「不可能喜歡男生」。

台南高分院審酌，告訴人一、二審審理時均表示無法原諒劉男，希望從重量刑，且自偵查及審判中均一再飾詞否認犯行，未見絲毫悔意。原審判決後，雙方達成調解，扣除已領取犯罪被害人補償金30萬元外，劉男又支付30萬元賠償金等情狀，量處其刑。