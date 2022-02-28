斬斷不當連結 南警接連查獲妨害風化案

去年底Omicron的變種病毒株侵台，台灣開始出現本土確診病例，鑒於Omicron病毒高傳染力，台南市警第五分局針對轄區持續監控，避免不肖業者為招攬顧客，謀不法營利私下提供性服務，造成不當連結成為防疫破口，1月迄今，已查獲3家養生館涉營性交易及1件「一樓一鳳」不法接客。

查緝過程中，還發生員警開門，直接撞見按摩女郎與客人剛洗完鴛鴦浴，全身赤裸與員警面面相覷的尷尬畫面；另在詢問筆錄的過程中，還有客人向員警表示自己是上班開小差，拜託員警盡速處理，讓他可以趕回公司繼續上班。

警方另於今年2月18日晚間9點多，在台南市北區臨安路二段一家養生館，查獲該店以每50分鐘收費1300元，由女服務生為男客從事半套性交易服務，女服務生實得1000元，店家分得300元，查扣營業所得共5100元，監視器8支、主機1台及保險套16個等相關證物。張姓女負責人依妨害風化罪嫌移送台南地檢察署偵辦；女服務生4人，違反社會秩序維護法行政裁罰。