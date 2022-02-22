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她遭電擊還被拉斷內褲 他並未構成加重強制猥褻

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳男要求與前女友小芬（化名）繼續交往，先以枕頭巾遮掩她住處外監視器，然後侵入小芬住處，涉嫌電擊她的腹部，再以膠帶捆綁，被害人大力反抗摔倒骨折，2人拉扯時，小芬的內褲被拉斷，經被害人爬出屋外求救，警方依加重強制猥褻罪將陳男移送法辦，檢察官偵查時，小芬證稱「內褲是與他在拉扯中被拉斷的」，她沒有感覺陳要對她性侵或猥褻，且撤回傷害、侵入住宅告訴，中檢僅依妨害自由未遂罪起訴陳男。

被害人小芬控告陳男（48歲）涉嫌傷害、侵入住宅罪，警方則依加重強制猥褻罪將陳男移送法辦，而檢察官開庭時，小芬當庭撤回傷害、無故侵入住宅告訴。

陳男否認強制猥褻犯行，辯稱「我僅是要去與她談復合，並沒有要對她性侵什麼的」；被害人小芬證稱「我的內褲是與他在拉扯中被拉斷的，當時我並沒有感覺他要對我性侵或猥褻」，因此檢察官認定無法構成強制猥褻罪。

起訴書指出，陳男與小芬是舊識，去年2、3月間，小芬告知陳男她已有男朋友後，2人即未有往來。未料陳男為求與小芬交往，並為避免小芬見到她時逃離，去年7月21日中午，以枕頭巾遮掩小芬住處外的監視器以避免遭追緝，再攜帶電擊器及膠帶，同日下午徒手扳開小芬住處紗門，侵入小芬住處。

陳男於2樓發現小芬時，即以電擊器電擊小芬腹部，欲使被害人喪失行動能力而無法離開，再以膠帶捆綁她，但小芬反抗與他拉扯，陳持續電擊她，並與她從2樓拉扯至1樓，致她摔倒而受有左側跟骨閉鎖性骨折的傷害。

被害人持續掙扎反抗並爬出屋外呼救，陳男發現鄰居出來查看，事跡敗露，即逃離現場。經警獲報前往現場蒐證，查扣陳男用以遮掩監視器的枕頭巾、遺留現場的膠帶，循線查獲陳。

陳男要求與前女友繼續交往，先以枕頭巾遮掩她住處外監視器，然後侵入她住處，涉嫌電擊她的腹部，2人拉扯時她的內褲被拉斷，中檢僅依妨害自由未遂罪起訴陳男。圖／本報資料照
陳男要求與前女友繼續交往，先以枕頭巾遮掩她住處外監視器，然後侵入她住處，涉嫌電擊她的腹部，2人拉扯時她的內褲被拉斷，中檢僅依妨害自由未遂罪起訴陳男。圖／本報資料照

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